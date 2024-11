Probamos el OPPO Find X8 Pro: el móvil que asalta la fotografía de gama alta con una cámara de doble zoom periscópico

Hace unos días OPPO presentó en España su nuevo buque insignia, un terminal que promete una experiencia fotográfica de primera categoría. El OPPO Find X8 Pro llegaba a nuestro país tras dos años sin presentar en estas latitudes sus mejores móviles, por un cambio en la estrategia de la empresa.

La marca quiere dejar claro que Europa es un mercado crítico y no van a rendirse y dejárselo a Samsung o Xiaomi. Para ello han decidido demostrar que siguen peleando por ser la referencia en fotografía, con un terminal que ya nos mostró de lo que era capaz pero que aún no habíamos podido probar.

Álvarez del Vayo El Androide Libre Shenzhen (China)

Este modelo se pone a la venta en una única configuración de 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno a un coste que, sin ser bajo, no alcanza lo que piden Samsung y Apple por sus mejores móviles. El precio es de 1.299 euros, aunque hay que considerar que como oferta de lanzamiento la compañía está regalando accesorios por valor de más de 365 euros. En concreto un OPPO Watch X, un cargador SUPERVOOC de 80 W y una funda.

Botón de cámara y Alert Slider

El diseño de OPPO se encuentra entre los mejores de la industria y eso se muestra claramente en este modelo. Tiene un peso de 215 gramos, no siendo el más elevado de la categoría pero tampoco siendo tan bajo como para presumir, como hace la empresa. La ergonomía es magnífica, y no se hace pesado en la mano ni molesta dado que tiene las esquinas curvadas.

En la parte trasera tenemos un módulo de cámara que la marca define como compacto, pero que es bastante grande. Y es normal, dado el sistema fotográfico que incluye este móvil. El acabado de la unidad que nos han cedido es blanco hielo, y pese a que al tacto no es especialmente premium sí que está a la altura de sus competidores.

Análisis del OPPO Find X8 Pro Alvarez del Vayo

Donde empezamos a ver cosas nuevas es en los laterales. No en el superior o inferior, donde tenemos el altavoz principal o el puerto de carga con la ranura SIM, sino en los laterales. En uno tenemos los dos botones de volumen y el de encendido, pero también un botón háptico como el de los iPhone, que sirve para activar la cámara o grabar vídeo.

En el otro lado tenemos un botón que, sin ser nuevo, sí que hacía tiempo que no veíamos, el Alert Slider. Se trata de un elemento de hardware que controla el sonido del móvil, pudiendo ponerlo en modo sonido, silencio o vibración. Personalmente nunca he sido fan de este tipo de soluciones, pero hay muchos usuarios que sí lo valoran.

OPPO Find X8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La construcción del móvil se ve protegida del agua y el polvo por la certificación de resistencia IP69, además de un sistema que permite usar el móvil con las manos húmedas, lo que se agrade si estamos en el gimnasio, en la piscina o acabamos de salir de la ducha. Como podemos ver, en este apartado el OPPO Find X8 Pro no tiene ningún inconveniente.

Un móvil rapidísimo

Hace unos días pudimos analizar el nuevo realme GT 7 Pro, el primer smartphone que llegaba a España con el procesador Snapdragon 8 Elite. Las sensaciones os las contamos en esa review, pero ha sido el móvil más potente que hemos probado. El nuevo OPPO, por extraño que parezca, no opta por ese mismo procesador, y se queda con el MediaTek Dimensity 9400 que usa el VIVO X200 Pro.

OPPO Find X8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La sensación es muy similar, aunque no llega a ser la misma. Sin embargo, es tan parecida que sólo los usuarios más exigentes, lo que juegues a títulos más avanzados y los que busquen hacer pruebas de rendimiento sintéticas podrán encontrar diferencias. El chipset de MediaTek es impresionante, y la memoria de la única variante que se vende en España está a la altura.

Tendremos 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento internos, no ampliables. Esto nos permite jugar, usar aplicaciones en segundo plano, tener ventanas flotantes de redes sociales mientras usamos apps exigentes... La sensación es tan buena que no podemos poner como un inconveniente que OPPO no haya optado por el chip de Qualcomm.

OPPO Find X8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

También hay que destacar el sistema háptico, que da una respuesta notable, y el de refrigeración, que evita que el móvil se caliente lo más mínimo incluso cuando estamos jugando a títulos que requieren mucha potencia. Parece que eso además beneficia a la automía, como veremos más adelante.

Una pantalla notable

En el apartado multimedia OPPO no ha hecho grandes alardes. Ha incluido un panel OLED de última tecnología con 6,78 pulgadas y una resolución de 2780 x 1264 px. La tasa de refresco máxima es de 120 Hz y el brillo de 4.500 nits. Son buenas cifras, pero no las mejores.

OPPO Find X8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso no hace que el uso de esta pantalla sea un problema, y su visionado siempre es bueno salvo en un momento: cuando hay reflejos. Se comporta como el resto de móviles del mercado, con una excepción: el Samsung Galaxy S24 Ultra. Ya lo mencionamos en el análisis del realme y aquí lo volvemos a decir. Samsung ha establecido un nuevo rasero para las pantallas por la gestión de los reflejos, que hace que su buque insignia sea el mejor en este apartado.

Otro aspecto que parecía que había pasado de moda pero que vemos que no es así es la curvatura del panel. El Find X8 Pro tiene los cuatro laterales de la pantalla curvados, muy ligeramente, lo que hace que sea muy cómodo su uso pero que nos encontremos con algún inconveniente a la hora de usar las teclas del teclado más en los extremos.

OPPO Find X8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Bajo la pantalla está el sensor de huellas, que es rápido y cómodo, y que permite incluso lanzar aplicaciones si lo configuramos así. No obstante, seguimos viendo más práctico el dúo levantar para activar y desbloqueo facial, que hace que el móvil esté operativo simplemente cogiéndolo y mirándolo.

Un zoom increíble

La función estrella de este modelo es sin duda la cámara. OPPO lleva ya algunos ejercicios colaborando con Hasselblad tras el estreno de esta marca en el sector móvil con OnePlus. Esto ha facilitado que la gestión de color sea realmente buena, una de las mejores de hecho.

OPPO Find X8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

A esto se suma un hardware de primer nivel con un sistema que no habíamos visto nunca: cuatro cámaras de 50 Mpx en la parte trasera. Hay un angular normal, un ultra gran angular y dos zoom ópticos, ambos de tipo periscópico. Si hace unas semanas nos planteábamos si el VIVO X200 Pro iba a quitarle el puesto de rey del zoom al S24 Ultra, hoy podemos decir que hay un nuevo contendiente.

La calidad de la cámara principal es soberbia, y la velocidad de disparo también. La gestión de color, gracias a la colaboración con Hasselblad, hace que las imágenes parezcan tomadas con una cámara réflex profesional. Además, el vídeo también se mantiene a un gran nivel, incluso cuando cambiamos de óptica, aunque no llegue a la altura de los móviles de Apple.

El ultra gran angular es quizás la lente que pase más desapercibida, pero no le falta calidad por ello. Y las dos estrellas son sus dos zoom periscópicos, de 3 y 6 aumentos, al que se añade un 2x pero que surge del recorte del sensor principal. La homogeneidad en los colores es otra de esas cosas que demuestra lo bien que lo ha hecho OPPO.

Delante tenemos una cámara de 32 Mpx que nos recuerda a lo mejor de las marcas chinas, como HONOR o Xiaomi. Y eso es un halago, porque son estos fabricantes lo que lideran en calidad de cámara delantera, por encima de Samsung o Apple.

El botón de cámara se ha diseñado para tomar fotos si lo pulsamos una vez o hacer fotos en modo ráfaga si lo pulsamos prolongadamente. Podemos cambiar este comportamiento para que grabe vídeo. En teoría si deslizamos encima controlamos el zoom pero a nosotros no nos ha funcionado siempre. De hecho, en alguna ocasión hemos tenido que reiniciar el móvil para que funcionara de nuevo.

Batería enorme

Este año 2024 está siendo el año de las baterías de gran tamaño. Realme ya mostró de lo que era capaz y ahora le toca el turno a OPPO, que ha metido una pila de nada menos que 5.910 mAh en su nuevo móvil. Esto, junto con una carga por cable de 80 W y una carga inalámbrica de 50 W hacen de este terminal un móvil muy aconsejable si nos preocupa este apartado.

OPPO Find X8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La autonomía que nos ha dado es muy buena, aunque no llega al nivel de lo visto con el realme GT 7 Pro y su Snapdragon 8 Elite. En este caso hemos tenido en uso el móvil durante 24 horas, con más de 5 horas de pantalla en las que hemos estado jugando, haciendo fotos, viendo más de una hora de YouTube, escuchando podcasts... y aún así hemos acabado esa prueba con más de un 20% de batería.

Una pega que le ponemos es que, pese a tener carga inalámbrica rápida, en algunos cargadores no ha funcionado bien. En concreto en uno de una marca rival, VIVO, el móvil empezaba a cargar, pero no avanzaba, encendiendo la pantalla cada pocos segundos. En otros genéricos, como los de IKEA o de marcas como OnePlus, no hemos tenido problema.

IA por todas partes

OPPO no ha querido desligarse de la ola de software con inteligencia artificial que todas las marcas están implementando. En su caso es Color OS 15 con Android 15 el sistema donde se alojan muchas de las nuevas funciones.

Para empezar, tenemos herramientas IA en fotos, con sistemas como AI Clarity, Enhancer AI, Reflection Remover, AI Unblur o AI Eraser. Todas estas opciones permiten mejorar las fotos. Y si lo que queremos es modificarlas o convertirlas en dibujos podemos usar AI Reimagine.

OPPO Find X8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero no todas las funciones están relacionadas con las fotografías. Las IA Tools permiten escribir, resumir o responder con funciones como AI Writer, AI Reply y AI Summary. También tenemos AI Assistant para Notas y AI Translate para facilitar la traducción de frases. Además de lo relacionado con IA, OPPO sigue permitiendo un grado de personalización enorme, que ya vimos en realme UI, al ser la misma capa pero con diferente nombre. La barra lateral de acciones y archivos facilita el uso de la multitarea y el poder abrir una ventana flotante en WhatsApp mientras jugamos es algo que Android debería tener de serie.

¿Me lo compro?

OPPO ha vuelto a España por la puerta grande. No se había ido de nuestro mercado, pero al no haber presentado móviles de gama alta en dos años, es este un terminal especialmente importante. Su precio no es bajo, sobre todo si lo comparamos con el realme GT 7 Pro que tiene gran parte de las características de este modelo.

OPPO Find X8 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sin embargo, lo que ofrece en fotografía hace que este modelo sea mucho más interesante para los que valoren este apartado. Sus 1.299 euros hacen que no sea para todo el mundo, como cualquier móvil de esta categoría, pero al ser un producto tan redonde y además incluir numerosos regalos en la compra, podemos decir que es una opción que hay que tener en cuenta si se quiere buscar el móvil con la mejor cámara que se pueda comprar.