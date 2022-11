Este disco duro te acompañará a donde tú quieras: probamos el Sandisk G-Drive ArmorATD

Si trabajas con la tablet o con un ordenador portátil, por ejemplo en la edición de fotografía o de vídeo, es muy posible que hayas gastado rápidamente la capacidad de almacenamiento interna. En ese caso, lo mejor es adquirir un disco duro o un SSD externo.

La gran ventaja del almacenamiento externo es que es opcional; no tenemos que llevarlo siempre con nosotros, sólo cuando realmente lo necesitemos. Pero eso puede llevarnos a otro problema, especialmente si nuestro trabajo o nuestra afición nos lleva a sitios poco amigables para un disco duro.

El disco duro resistente de Sandisk

El disco duro es una de las piezas más frágiles de un ordenador, por la cantidad de piezas mecánicas que se mueven para acceder a la información almacenada en los discos internos. Por eso, tal vez sería mejor optar por un SSD, que a cambio es más caro por cada terabyte que necesitamos; pero en Sandisk, creen haber lo grado la solución.

El G-Drive ArmorATD es el disco duro resistente de Sandisk, un dispositivo que por dentro, es muy tradicional (es un disco duro “normal”), pero que por fuera tiene los últimos avances en protección para evitar la pérdida accidental de datos.

Sandisk G-Drive ArmorADT Adrián Raya El Androide Libre

En efecto, estamos ante un disco duro de tipo “rugerizado”, y eso se nota nada más sacarlo de la caja. Inmediatamente notarás que es más pesado de lo habitual para un disco duro convencional, y la clave está en la carcasa metálica con protecciones de goma blanda diseñada por Sandisk.

La primera capa de protección está en la mencionada goma, que envuelve al dispositivo en todos los lados y esquinas. Esto es lo que evitará daños mayores en caso de caídas, ya que el dispositivo será capaz de absorber el impacto, ‘rebotando’ un poco. Sandisk afirma que este modelo en concreto es capaz de resistir caídas de hasta 1,2 metros en un suelo de hormigón con moqueta; mis pruebas no han sido tan duras, pero no he tenido miedo de soltar la unidad sobre la mesa de manera poco educada, por así decirlo.

Resistencia a la lluvia y a los golpes

La segunda capa de protección es la carcasa de aluminio que envuelve toda la unidad. En color gris, la verdad es que no destaca mucho, aparte de por la “G” grande en un lado del dispositivo. Esta parte tiene un tacto frío propio del metal, y es la que se encargará de proteger el disco duro de los elementos.

El G-Drive ArmorATD presume de resistencia a la lluvia y al polvo, gracias a que las partes internas están selladas por esta carcasa de aluminio. Eso supone que no debemos tener miedo si se nos moja, aunque hay que tener en cuenta que no podemos simplemente meterlo en un cubo de agua.

Sandisk G-Drive ArmortATD Adrián Raya El Androide Libre

La clave para esta resistencia a los elementos no está sólo en la carcasa de aluminio, también en pequeños detalles como el puerto USB-C con el que se conecta a nuestra tablet u ordenador, que está completamente sellado por la cubierta de goma pero que podemos abrir cuando lo necesitemos.

Llama la atención que Sandisk también promete una resistencia al aplastamiento de hasta 454 kg, por lo que debería ser capaz de aguantar incluso si ponemos muchas cosas encima.

No he echado en falta más protección para el G-Drive ArmorATD, al menos no para un uso general. No creo que el usuario medio necesite más que esto para tener la seguridad de que sus datos están seguros, ya que la protección incluida cubre la mayoría de los casos accidentales que se me ocurren. Si necesitas más, ya probablemente tendrías que dar el salto a un dispositivo con certificación militar, pero esos son mucho más caros. A todo eso hay que sumar que Sandisk ofrece una garantía de 3 años.

Compatible con tu tablet y móvil

De fábrica, el G-Drive ArmorATD está listo para ser usado en un ordenador macOS, pero la buena noticia es que no tienes que hacer mucho para usarlo en tu sistema Android. Para empezar, la conexión que usa es USB-C, y viene con un cable apropiado, por lo que no tendrás ningún problema para conectarlo a tu tablet o móvil.

El Sandisk G-Drive ArmorATD con una tablet Android Adrián Raya El Androide Libre

Cuando conecté la unidad a una tablet, el sistema inmediatamente reconoció que se trataba de almacenamiento externo, y me ofreció la posibilidad de formatearlo para adaptarlo al uso en Android. Después de este corto proceso, el disco duro estaba listo para ser usado sin problemas.

Ten en cuenta que, si vas a usar este disco duro en un ordenador Windows, tendrás que formatearlo o el sistema ni siquiera lo reconocerá. Lo bueno es que no necesitarás otro cable, ya que se incluye un USB-C a USB-A convencional y es retrocompatible con USB 3.0.

En ninguna de mis pruebas he tenido problema alguno para copiar archivos y transportarlos de un dispositivo a otro, y todo a una velocidad apropiada teniendo en cuenta que estamos hablando de un disco duro y no de un SSD, con un tope máximo de 140 MB/s, aunque habitualmente conseguía la mitad aproximadamente en transferencia de archivos. En este caso, la compatibilidad con Thunderbolt 3 y USB 3.1 realmente no hace mucho en términos de velocidad, ya que el ‘cuello de botella’ está en el propio disco duro.

La protección que necesitan tus archivos

El Sandisk G-Driver ArmorATD ha conseguido sorprenderme con su propuesta de disco duro externo resistente. Es cierto que en muchas ocasiones he llevado en la mochila unidades de almacenamiento sin semejante protección, y siempre he tenido miedo de romperlas porque claramente están diseñadas para dejarlas en el escritorio y no moverlas nunca. Este dispositivo es diferente, y en ningún momento he tenido miedo de perder los datos.

El Sandisk G-Drive ArmorATD también sirve para el portátil Adrián Raya El Androide Libre

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta protección tiene un precio. La versión de 1 TB cuesta 122,99 euros, casi el doble de lo que cuesta un G-Drive convencional de Sandisk con la misma capacidad. Además, me llama la atención la falta de añadidos que compensen ese coste adicional; por ejemplo, no se incluye ningún método de cifrado de archivos, ni por hardware ni por software (no se incluye software) por lo que si bien estarán seguros de los golpes, no podemos decir lo mismo de los ataques.

La buena noticia es que, con motivo del Black Friday, ya es posible obtener este disco duro más barato. En Amazon, por ejemplo, es posible encontrarlo con un precio aproximado de 100 euros.

