Soundcore Sport X10, análisis: los auriculares inalámbricos hechos para la práctica deportiva

Soundcore Sport X10, los auriculares inalámbricos que no se sueltan Manuel Ramírez El Androide Libre

En junio llegaron los nuevos auriculares inalámbricos Soundcore Sport X10 que destacan por ese gancho giratorio que permite acoplarlos perfectamente a la parte superior de la oreja. Los pasamos por el análisis para dejar claro que son unos auriculares con cancelación activa del ruido bien pensados para las prácticas deportivas como puede ser salir a correr.

[SoundCore Liberty 3 Pro, análisis: calidad brutal y la mejor app móvil para unos auriculares]

Primeras sensaciones

Primeramente, estamos ante unos auriculares que su concepto es distinto a los que estamos acostumbrados por estas líneas en El Androide Libre, como pueden ser los mismos Huawei Freebuds Pro 2 o los Samsung Galaxy Buds 2 (ambos también son distintos y ofrecen distintas experiencias). Es decir, que los auriculares Soundcore Sport X10 se valen de un gancho giratorio que permite sujetarlo perfectamente para que en todo momento encajen en la cavidad auditiva.

Esto significa que incluso moviéndonos lo suficientemente rápidos, ya sea corriendo, siempre estarán, más o menos, ofreciendo el mismo nivel sonoro; aunque quizás se aleje de la experiencia de los de Huawei donde unos haces se encargan de revisar todo el tiempo el nivel de sonido.

Soundcore Sport X10 Manuel Ramírez El Androide Libre

Dicho esto, estos auriculares inalámbricos cuentan con una buena calidad de sonido. Sobre todo en los graves que, cuando activamos el ecualizador, ofrecen la suficiente experiencia para que nuestros temas favoritos suenen como nunca y así estilmulen la práctica deportiva que estemos haciendo.

Características de los Soundcore Sport X10

Soundcore Sport X10 Manuel Ramírez El Androide Libre

Negro, rojo, blanco.

Control por gestos Doble pulsación.

Reproducir/ pausar música; contestar/ terminar llamada.

Pulsación triple.

Ir a la próxima canción.

Pulsación prolongada en un lateral.

Rechazar llamada.

Pulsación prolongada en ambos laterales.

Entrar/ salir modo de juego.

Tecnología Cancelación de ruido para el micrófono.

Resistencia al agua IPX7.

Drivers dinámicos de 10 mm.

6 micrófonos para cancelación de ruido híbrida

Conectividad Bluetooth 5.0.

Peso y tamaño Funda de carga.

Peso: 4,4 gramos cada auricular.

Carga Carga rápida de hasta 2 horas de autonomía con 10 minutos en el estuche.

USB Tipo C.

Autonomía 8 horas cada auricular.

Hasta 32 horas con la funda de carga.

Porcentaje de batería puede ser mostrado en el móvil.

Diseño y usabilidad

Soundcore Sport X10 Manuel Ramírez El Androide Libre

Estos auriculares gracias al gancho giratorio que llevan cada uno hacen que la funda de carga sea más grande y tengamos que maniobrar de otra manera cada vez que vayamos a guardarlos. Lógicamente al tener que girar el gancho, los encajamos en la funda y así se podrán cargar de nuevo.

Tienen un diseño bien logrado con el acento del color rojo en algunos elementos de poco tamaño para que visualmente llamen la atención. El gancho es de goma y se mueve fácil, así que colocarlo en la oreja es bien sencillo. Lo que sí que recomendamos es que apretemos el gancho que rodea la parte superior de la oreja para acoplarlos lo mejor posible, pero de esto hablamos en el siguiente apartado.

Soundcore Sport X10 Manuel Ramírez El Androide Libre

En los términos de usabilidad, los auriculares inalámbricos Soundcore Sport X10 se sirven de una app bien diseñada con sus ilustraciones para que todo sea ideal. También cuentan con algún extra importante como un widget que permite configurar los modos de activación del sonido y alguna cosilla más. Realmente se agradece algo así para que desde la pantalla de inicio del móvil podamos configurar lo que queramos rápidamente.

Calidad del sonido

Volvemos al gancho especial de estos auriculares que hemos de colocar con atención. Es tan simple como seguir las instrucciones que encontramos en la caja del accesorio para sujetar un poco la curva del gancho giratorio y así apretar un poco para que se acople mejor a la curva de la oreja.

Soundcore Sport X10 Manuel Ramírez El Androide Libre

De esta manera procuraremos que en todo momento no se pierda ni un ápice de la capacidad sonora e incluso esos graves que vanagloriamos desde el análisis siempre estén ahí dándolo todo. Si no es así, los graves desaparecen y son los medios y agudos los que toman el protagonismo para que la experiencia decaiga.

Con los auriculares bien sujetos el nivel de los graves mejora enormemente y para los que nos gusta subir un poco el nivel del sonido, sobre todo cuando salimos a correr para así recibir la suficiente estimulación, la experiencia es de mucha calidad.

Soundcore Sport X10 Manuel Ramírez El Androide Libre

Los agudos, medios y graves se perciben bien y el sonido aparece bastante limpio para que exista el equilibrio suficiente para todo tipo de géneros. En este caso lo hemos probado con música electrónica, y de miedo. La tecnología para la calidad del sonido yace en los controladores dinámicos de 10 mm.

Sí que es verdad que en la cancelación activa del ruido hay algún problema que otro, ya que, si por ejemplo tenemos activos los graves desde la ecualización y probamos el ANC, en beta, se distorsionan los graves para que la experiencia de sonido sea de baja calidad. Suponemos que tiene que ver con que el ANC todavía está en beta y está por pulir, así que aconsejamos desactivar esos dos modos actuales y activar los graves para disfrutar de la mejor calidad del sonido mientras Soundcore resuelve el problema; nos hemos puesto en contacto con Soundcore para recibir una respuesta que explique qué sucede con el modo ANC y los graves (actualizaremos la publicación).

Llamadas

Soundcore Sport X10 El Androide Libre

En las llamadas los Soundcore Sport X10 se sirven de hasta 6 micrófonos para la cancelación activa del sonido; pero volvemos a lo de antes, si vais a estar cambiando entre la experiencia de llamadas y escuchar vuestra música favorita, cuidado con los modos de cancelación activa para desactivarlos en uno u otro momento.

La calidad del sonido en las llamadas es la adecuada y esos 6 micrófonos trabajan para que se nos escuche adecuadamente. Ahora solamente nos queda esperar a que se actualicen y Soundcore mejore esos modos para que salgan de la beta y así la experiencia sea completa.

Autonomía

Soundcore Sport X10 Manuel Ramírez El Androide Libre

Los Soundcore Sport X10 se valen de hasta 8 horas de autonomía en los auriculares y con la funda de carga hasta las 32 horas. Tiene carga rápida al igual que los mismos OPPO Enco X2 con los que se puede conseguir unas buenas horas de reproducción con un poco de carga.

La capacidad de la batería es suficiente para que nos sirvamos de los auriculares o en el caso de la funda de carga para que la llevemos siempre cargada si nos vamos de viaje unos días y queremos disfrutar de nuestros nuevos auriculares.

Soundcore Sport X10 Manuel Ramírez El Androide Libre

Un detalle que no queremos dejar pasar por alto es el indicador de batería en la funda para saber en todo momento como está el nivel de carga con tres leds luminosos.

Opinión

Estos auriculares inalámbricos con el gancho giratorio quedan bien claro que están hechos para un tipo de usuario que realiza prácticas deportivas o que no quiere que ni durante un segundo se pierda nada del nivel de volumen de la música que escucha; o simplemente opera tanto con llamadas, que los quiere bien sujetos cada uno de los auriculares.

Soundcore Sport X10 Manuel Ramírez El Androide Libre

Dicho esto, tiene todo lo buscado y a un precio de 99 euros. Eso sí, esperamos que se solucione lo del modo de cancelación activa del ruido para que se pueda usar la ecualización y no se distorsione el sonido de los graves; algo molesto si uno no está atento y no configura la ecualización.

Hay un punto curioso que no hemos comentado y son de esos detalles que ponen más valor a toda la experiencia de estos auriculares. Tiene un modo respiración que ayuda a relajarse para así recuperar el tono rápido. Por lo demás, la app también está bien cuidada y ofrece una experiencia óptima al igual que pasa con todas sus opciones.

Soundcore Sport X10 Manuel Ramírez El Androide Libre

En definitiva, que a su precio son unos auriculares inalámbricos con ANC bien competitivos que se ajustan adecuadamente y que tienen un diseño llamativo para dejar claro que Soundcore sabe bien hacer las cosas.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan