El nuevo cargador de Xiaomi es tan pequeño que parece un cable con un enchufe normal

España es un país donde Xiaomi es muy valorada no sólo por su catálogo de móviles, que también, sino por sus accesorios.

La marca china no tiene un catálogo tan extenso como el de su país natal, pero poco a poco va ampliando la disponibilidad en los diferentes países.

Por ejemplo, hace poco os hablamos de la nueva cerradura de Xiaomi y sólo cuatro semanas después ha llegado a España.

Esto es lo que esperamos que pase también con el nuevo cargador Xiaomi 45 W Mini-GaN, que ya se ha puesto a la venta en países como la India.

Este aparato llega para ampliar un ecosistema de accesorios que cada vez apuesta más por la eficiencia energética y la reducción de dimensiones físicas, permitiendo que la carga rápida sea una característica cómoda y extremadamente portátil.

Cargador Xiaomi 45 W GaN El Androide LIbre

La característica técnica más destacada de este dispositivo es la utilización del Nitruro de Galio de tercera generación, un material semiconductor que ha permitido un progreso notable en la industria de la electrónica de consumo.

A diferencia de los cargadores tradicionales que dependen exclusivamente del silicio, el uso de componentes GaN permite que la transferencia de energía sea mucho más eficiente, generando menos calor durante el proceso de carga.

Al gestionar mejor la temperatura, los ingenieros pueden reducir drásticamente el tamaño del chasis del cargador sin comprometer la potencia de salida, lo que da como resultado un bloque de carga que cabe fácilmente en la palma de la mano o incluso en el bolsillo pequeño de una mochila.

El diseño de este cargador Xiaomi 45 W Mini-GaN se centra exclusivamente en la portabilidad extrema. Su volumen reducido lo convierte en un compañero de viaje ideal para profesionales y estudiantes que necesitan cargar varios tipos de dispositivos electrónicos a lo largo de la jornada.

Comparativa entre cargador tradicional y cargador GaN El Androide LIbre

A pesar de su apariencia diminuta, el dispositivo ofrece una salida máxima de 45 W, lo que es suficiente para alimentar no solo teléfonos móviles de última generación, sino también otros equipos que requieren una entrega de energía constante y estable.

En cuanto a la compatibilidad, Xiaomi ha diseñado este cargador para que sea una solución versátil.

Da soporte a los protocolos de carga rápida más extendidos en la industria actual, como son Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 y la tecnología PPS o Fuente de Alimentación Programable.

La seguridad es otro de los pilares sobre los que se ha construido este accesorio. Xiaomi ha integrado múltiples capas de protección electrónica para garantizar que tanto el cargador como el dispositivo conectado estén a salvo en todo momento.

Xiaomi 45 W GaN El Androide LIbre

Entre estos sistemas se incluyen mecanismos contra el sobrevoltaje, protecciones para evitar sobrecorrientes de entrada, sistemas de prevención de cortocircuitos y sensores de control de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.

También se ha trabajado en reducir las interferencias electromagnéticas, asegurando que el uso del cargador no afecte al funcionamiento de otros aparatos cercanos.

Un detalle que los usuarios suelen valorar positivamente es la inclusión de los accesorios necesarios en la caja original. En este caso, el paquete de venta no solo contiene el bloque del cargador en un elegante acabado de color blanco, sino que también incorpora un cable de alta calidad con conexiones USB-C en ambos extremos.

El precio establecido para este lanzamiento en el mercado de la India es de 1.799 rupias, unos 17 euros al cambio.

Obviamente cuando llegue a España su coste será mayor, pero aunque fuera de 20 o 25 euros seguiría siendo una alternativa muy interesante para muchos usuarios.