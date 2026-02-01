Adiós a los ladrones con la cerradura inteligente de Xiaomi que puedes instalar tú mismo

En España se ha disparado en los últimos años el uso de sistemas de seguridad y de altas en empresas relacionadas.

Los robos y los intentos de okupación preocupan a muchos ciudadanos, que optan por instalar sistemas de cámaras y, en ocasiones, también cerraduras inteligentes.

Xiaomi ya tenía a la venta algunas de estas cerraduras, pero ahora se ha lanzado a un sector mucho más masivo, el de las cerraduras autoinstalables.

Al contrario que otros modelos, que requieren modificaciones permanentes en las puertas, la nueva Xiaomi Self-Install Smart Lock. Y parece que llegará a mercados internacionales por un precio competitivo.

Este dispositivo llega para solucionar uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los usuarios que desean modernizar la seguridad de su hogar: la complejidad de la instalación y la necesidad de realizar modificaciones permanentes en la puerta.

Xiaomi Self-Install Smart Lock El Androide Libre

Con este nuevo modelo, el gigante tecnológico busca democratizar el acceso a la seguridad inteligente sin necesidad de recurrir a instaladores profesionales o herramientas pesadas.

La característica principal que define a este nuevo producto es su concepto de autoinstalación. A diferencia de las cerraduras electrónicas tradicionales que requieren perforar la puerta o sustituir por completo el mecanismo interno, la solución de Xiaomi ha sido diseñada para montarse sobre el cilindro ya existente.

Esto es especialmente relevante para los usuarios que viven en pisos de alquiler, donde no se permite realizar cambios estructurales, ya que permite disfrutar de las ventajas de una cerradura inteligente y retirar el dispositivo sin dejar rastro cuando sea necesario.

El diseño minimalista y funcional se adapta a una amplia variedad de puertas, manteniendo la estética del hogar mientras añade una capa de seguridad.

Instalar cerradura Xiaomi Alvarez del Vayo

La marca ha puesto especial énfasis en que el proceso no tome más de unos pocos minutos, facilitando que cualquier persona, independientemente de sus habilidades técnicas, pueda completar la configuración.

A pesar de su sencillez en el montaje, la Xiaomi Self-Install Smart Lock no escatima en prestaciones de seguridad y conectividad.

El dispositivo integra un sensor de huellas dactilares de alta precisión que presume de una tasa de reconocimiento excepcionalmente rápida y segura.

Y, además del acceso biométrico, la cerradura ofrece múltiples alternativas para garantizar que el usuario nunca se quede fuera de casa.

Reconocimiento de huella dactilar de última generación con respuesta en milisegundos.

de última generación con respuesta en milisegundos. Uso de códigos PIN numéricos , incluyendo la posibilidad de crear códigos temporales para visitas o personal de limpieza.

, incluyendo la posibilidad de crear códigos temporales para visitas o personal de limpieza. Desbloqueo mediante tecnología NFC, compatible con tarjetas específicas y smartphones de la marca.

compatible con tarjetas específicas y smartphones de la marca. Control remoto y gestión de accesos a través de la aplicación oficial Xiaomi Home .

. Llave física de emergencia para situaciones críticas donde no haya energía disponible.

Como es habitual en los lanzamientos de la marca, la integración con el ecosistema inteligente es total. Incluyendo compatibilidad con los ecosistemas de Google y Amazon.

Al conectarse a la aplicación Xiaomi Home, los usuarios pueden recibir notificaciones en tiempo real sobre el estado de la puerta, verificar quién ha entrado o salido y crear escenas de automatización.

Xiaomi Self-Install Smart Lock El Androide Libre

Por ejemplo, es posible configurar el sistema para que, al detectar la apertura de la cerradura al llegar a casa, se enciendan automáticamente las luces del pasillo o se desactive la alarma de seguridad.

La cerradura utiliza una conexión Bluetooth estable para comunicarse con el hub de domótica de la casa, lo que garantiza un consumo de energía reducido.

En cuanto a la autonomía, Xiaomi ha optimizado el rendimiento del dispositivo para que sus baterías puedan durar hasta un año con un uso estándar.

En caso de que las baterías se agoten por completo, la cerradura cuenta con un puerto USB-C externo que permite suministrar energía de emergencia para realizar una apertura inmediata.