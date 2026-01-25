El marco de fotos se reinventa en este proyecto que está arrasando en KickStarter

En España, el interés por los dispositivos que combinan una estética minimalista con funcionalidades tecnológicas avanzadas crece poco a poco.

Ahí encaja perfectamente el lanzamiento de PicPak en Kickstarter. Este pequeño dispositivo es un marco de fotos digital en miniatura que busca transformar la manera en que interactuamos con nuestros recuerdos.

PicPak se presenta como un álbum de bolsillo equipado con una pantalla de tinta electrónica o E-Ink de 2.4 pulgadas que permite mostrar imágenes, feeds de contenido y datos útiles sin el consumo energético ni el cansancio visual de las pantallas tradicionales.

Su diseño, que recuerda a una pequeña cámara o a un visor de diapositivas clásico, invita a los usuarios a llevar sus momentos más preciados a cualquier lugar, ya sea colgado de una mochila, como llavero o simplemente como un objeto de decoración en el escritorio.

Lo que realmente diferencia a PicPak de otros gadgets es el uso de la tinta electrónica. A diferencia de las pantallas LCD o OLED, la tecnología E-Ink solo consume energía cuando la imagen cambia.

Esto significa que una vez que has seleccionado la fotografía o el widget que deseas mostrar, la imagen permanecerá allí indefinidamente sin gastar batería. Este aspecto es fundamental para un dispositivo pensado para la portabilidad y la decoración pasiva. Las ventajas de este tipo de pantalla incluyen:

Visibilidad perfecta bajo la luz directa del sol, evitando los reflejos molestos.

Una estética que imita el papel impreso, lo que otorga a las fotos un aspecto artístico y nostálgico.

Una autonomía de batería sorprendente que puede durar semanas con una sola carga dependiendo del uso.

Reducción total de la emisión de luz azul, lo que lo hace agradable a la vista en cualquier entorno.

Aunque su función principal es actuar como un álbum fotográfico, PicPak va mucho más allá gracias a su integración con aplicaciones móviles.

Los usuarios pueden configurar diferentes feeds de contenido que se actualizan automáticamente.

Esto convierte al pequeño dispositivo en una herramienta de productividad y consulta rápida que no requiere desbloquear el teléfono móvil, evitando así las distracciones innecesarias. A través de su aplicación dedicada, es posible sincronizar diversos tipos de información:

Información meteorológica en tiempo real para planificar el día.

Calendarios y recordatorios de tareas pendientes.

Citas inspiradoras o mensajes personalizados enviados por amigos y familiares.

enviados por amigos y familiares. Actualizaciones de redes sociales o noticias breves.

El diseño de PicPak ha sido cuidado al detalle para atraer tanto a los amantes de lo retro como a los entusiastas de la tecnología moderna.

Es extremadamente ligero y compacto, lo que facilita su transporte. La conectividad se realiza mediante Bluetooth y NFC, asegurando que la transferencia de imágenes desde el smartphone sea un proceso rápido y sencillo.

Este proyecto ha captado la atención en la plataforma de micromecenazgo Kickstarter no solo por su hardware, sino por la comunidad que está creando a su alrededor. Los creadores pedían 5.000 dólares y llevan recaudados más de 700.000. El precio de la unidad es de 49 dólares.

Los desarrolladores han prometido actualizaciones constantes de software para añadir nuevas funcionalidades y widgets, escuchando activamente las sugerencias de los patrocinadores para mejorar la experiencia de usuario.