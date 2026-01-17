Mangogo, el tamagotchi que quiere ser tu 'Pepito Grillo' al volante: un copiloto que reacciona a cómo conduces

Aunque en España no tenemos las interminables autopistas que se ven en países como Estados Unidos, también en nuestro país es posible hacer viajes muy largos que, en ocasiones, queremos animar.

En este contexto nace MANGOGO, una propuesta lanzada recientemente en la plataforma de financiación colectiva Indiegogo por la empresa Quker.

Este pequeño robot no es simplemente un adorno más para el vehículo; se presenta como el primer "compañero emocional" diseñado específicamente para acompañarte en cada viaje.

Combina tecnología robótica avanzada con una estética adorable que promete cambiar la atmósfera dentro de la cabina. Y no es algo nuevo, ya lo hemos visto en algunos coches chinos.

La premisa de MANGOGO es sencilla pero efectiva: combatir la soledad y la monotonía que a menudo acompañan a la conducción diaria. A diferencia de los clásicos muñecos de cabeza oscilante que se mueven por inercia, este dispositivo incorpora tecnología activa para interactuar con el entorno y con el conductor.

Diseño amable

Su diseño recuerda a un pequeño piloto futurista, equipado con cascos intercambiables y una "cara" digital capaz de expresar una amplia gama de emociones.

El objetivo de sus creadores es ofrecer una presencia amigable, inteligente y juguetona que haga sentir al conductor que no viaja solo, aportando un toque de calidez humana a la tecnología del automóvil.

Mangogo El Androide Libre

Pero lo que realmente distingue a MANGOGO de un juguete convencional es su interior tecnológico. El dispositivo está equipado con un giroscopio de alta precisión, lo que le permite mantener el equilibrio y reaccionar de manera dinámica a los movimientos del coche.

No es un objeto estático; se mueve, se inclina y responde, creando una sensación de vida orgánica. Además, su sistema de interacción se basa en la comunicación visual a través de sus ojos digitales. Entre sus funcionalidades más destacadas se encuentran:

Sistema de giroscopio de alta precisión que permite movimientos fluidos y reacciones en tiempo real durante la conducción.

que permite movimientos fluidos y reacciones en tiempo real durante la conducción. Capacidad de interacción directa con el usuario, respondiendo a estímulos para crear un vínculo emocional.

para crear un vínculo emocional. Dos sets completos de emojis que se pueden alternar libremente, permitiendo que el robot exprese alegría, sorpresa y otras emociones.

que se pueden alternar libremente, permitiendo que el robot exprese alegría, sorpresa y otras emociones. Diseño modular con accesorios magnéticos o acoplables para una personalización sencilla.

o acoplables para una personalización sencilla. Batería recargable y sistema de anclaje seguro para el salpicadero del vehículo.

Personalización y Estilo

La personalización es un pilar fundamental de la campaña de Quker. Los creadores entienden que cada conductor tiene un estilo único, por lo que MANGOGO no viene en una sola presentación.

A través de la campaña de Indiegogo, los patrocinadores pueden elegir entre diversas ediciones y conjuntos de cascos que cambian radicalmente la apariencia del robot. Desde el "Vibrant Helmet Set", que ofrece colores llamativos y modernos, hasta opciones más temáticas como el "Crocodile Helmet Set" o el deportivo "Racing Helmet Set".

Esta variedad permite que el dispositivo se adapte tanto al interior de un coche familiar como al de un vehículo deportivo.

Además, existen complementos adicionales ("add-ons") como soportes especiales para motocicletas y pegatinas, ampliando su uso más allá del coche. La idea es que MANGOGO sea un reflejo de la personalidad de su dueño, convirtiéndose en una mascota tecnológica única.

Mangogo El Androide Libre

El proyecto se encuentra actualmente en fase de financiación en Indiegogo, buscando el apoyo de la comunidad para llevar este simpático robot a la producción masiva.

La campaña ofrece precios especiales para los primeros patrocinadores (Super Early Bird), con opciones que comienzan desde los 35 dólares para el set básico.

A medida que se agotan estas ofertas iniciales, los precios aumentan ligeramente, aunque siguen siendo competitivos respecto al precio final de venta al público. Según el cronograma presentado por Quker, la producción y el envío están previstos para febrero de 2026.