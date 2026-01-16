Xiaomi tira la casa por la ventana en España con unos auriculares con cancelación de ruido por 23 euros

Uno de los accesorios de moda en España en los últimos años, con permiso de las pulseras y relojes inteligentes, son los auriculares TWS.

Esta categoría, que popularizó Apple con los Airpods, se ha vuelto extremadamente popular dado que el precio de los auriculares sin cable ha bajado mucho y su comodidad es indiscutible.

Normalmente teníamos que decidir entre gastar mucho dinero para tener unos auriculares de gama alta con buenas prestaciones o conformarnos con unos más básicos, pero baratos.

Sin embargo, Xiaomi ha presentado un nuevo modelo en España, los Redmi Buds Lite 8, que ofrecen buenas prestaciones, a un precio que parece una broma. 23 euros, tanto en su web como en Amazon. Por si fuera poco, regalan dos meses de Spotify Premium Individual, lo que supone un ahorro de 23,98 euros.

La llegada de estos auriculares marca un hito importante en el mercado de los dispositivos de audio personal al ofrecer características de gama alta a un precio sumamente competitivo.

Redmi Buds Lite 8 El Androide Libre

Xiaomi ha logrado consolidar una propuesta que no solo busca satisfacer las necesidades básicas de escucha, sino que mejora la experiencia del usuario mediante la integración de tecnologías avanzadas que hasta hace poco estaban reservadas para modelos mucho más costosos.

Uno de los pilares fundamentales de este dispositivo es su capacidad para aislar al usuario del entorno. Gracias a un sistema de cancelación activa de ruido (ANC) híbrido, estos auriculares son capaces de reducir el sonido ambiente hasta en 42 decibelios.

Redmi Buds Lite 8 El Androide Libre

Esta tecnología utiliza micrófonos internos y externos para detectar frecuencias bajas y constantes, como el motor de un avión o el murmullo de una oficina, y anularlas de manera efectiva.

Además, la gestión del ruido no se limita solo a la escucha. Para las llamadas, el dispositivo incorpora un sistema de reducción de ruido impulsado por inteligencia artificial y dos micrófonos de alta sensibilidad.

Este algoritmo es capaz de distinguir la voz humana del ruido de fondo, garantizando que el interlocutor escuche con total claridad incluso en situaciones de viento o tráfico intenso.

De hecho, el diseño incluye una estructura en forma de T que minimiza el impacto del viento hasta velocidades de 6 metros por segundo, lo que los convierte en una opción ideal para personas que suelen hablar por teléfono mientras caminan por la calle o hacen ejercicio al aire libre.

Redmi Buds Lite 8 El Androide Libre

En el corazón de los Redmi Buds 8 Lite encontramos un controlador dinámico de 12,4 milímetros con un diafragma recubierto de titanio.

Esta elección de materiales no es casual, ya que el titanio aporta una rigidez superior que se traduce en una menor distorsión armónica y una mayor nitidez en las frecuencias altas.

El soporte para los códecs de audio SBC y AAC asegura una transmisión de datos eficiente y de alta fidelidad tanto en dispositivos Android como en dispositivos iOS.

La autonomía es un factor crítico para cualquier usuario de auriculares inalámbricos, y en este apartado los Redmi Buds 8 Lite sobresalen de manera notable. Los auriculares ofrecen hasta 8 horas de reproducción continua con una sola carga, lo que es suficiente para cubrir una jornada laboral completa o un viaje de larga distancia.

Redmi Buds Lite 8 El Androide Libre

Cuando se combina con la capacidad adicional que proporciona el estuche de carga, la autonomía total se extiende hasta las 36 horas. Esto significa que un usuario promedio podría pasar más de una semana sin necesidad de conectar el estuche a la red eléctrica.

Para aquellos momentos en los que el tiempo apremia, Xiaomi ha incluido un sistema de carga rápida muy eficiente. Con tan solo 10 minutos de permanencia dentro del estuche, los auriculares obtienen energía suficiente para funcionar durante 2 horas adicionales.

La experiencia de uso se ve potenciada por la conectividad Bluetooth 5.4, que garantiza una conexión estable, de baja latencia y con un consumo de energía optimizado.

Una de las funciones más valoradas es la conectividad de doble dispositivo, que permite que los auriculares estén vinculados simultáneamente a un teléfono y a un ordenador o tablet.

El sistema es lo suficientemente inteligente como para priorizar una llamada entrante en el móvil mientras el usuario está viendo un vídeo en su portátil, realizando el cambio de audio de forma automática y sin interrupciones manuales. Otras funciones que integran son:

Compatibilidad con Google Fast Pair para un emparejamiento instantáneo con dispositivos compatibles.

para un emparejamiento instantáneo con dispositivos compatibles. Certificación IP54 que garantiza resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua o sudor.

que garantiza resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua o sudor. Integración total con la aplicación Xiaomi Earbuds para personalizar gestos táctiles y actualizar el firmware.

para personalizar gestos táctiles y actualizar el firmware. Sensores táctiles para controlar la reproducción, las llamadas y los modos de cancelación de ruido.

El diseño también ha sido cuidado al detalle para asegurar la comodidad a largo plazo. Con una estructura ergonómica y tres tamaños diferentes de almohadillas de silicona, los auriculares se adaptan de forma segura al canal auditivo, evitando la fatiga incluso tras varias horas de uso.

Disponibles en colores clásicos como negro, blanco y azul, estos auriculares combinan funcionalidad con un precio impresionante y son una recomendación obligatoria para los que no quieran gastarse mucho.