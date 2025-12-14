El invento que pone Android Auto en cualquier coche, tiene pantalla y cámara 4K y se controla por gestos y voz

La revolución tecnológica de los smartphones cada vez se integra más en los coches en España. Android Auto es el mejor ejemplo, pero hay propuestas más potentes.

Una de ellas es Kalos Pad, un dispositivo lanzado a través de Kickstarter que no solo busca ser un centro multimedia, sino una mejora integral de seguridad y conectividad para el automóvil.

Este sistema combina una pantalla de ultra alta definición 4K, cámaras de seguridad de nivel profesional y un conjunto de controles gestuales y de voz, elementos que hasta ahora solo se encontraban en vehículos de gama alta.

El concepto detrás del Kalos Pad es democratizar las características inteligentes del coche moderno a vehículos antiguos. Y lo hace partiendo de un precio muy bajo, unos 128 euros en su versión más económica.

Este dispositivo plug and play se instala fácilmente y actúa como un cerebro digital central, integrando funcionalidades clave como la navegación, el entretenimiento y la seguridad en un solo lugar.

Una experiencia visual redefinida: la pantalla 4K

El elemento más llamativo del Kalos Pad es, sin duda, su pantalla. Lejos de las típicas pantallas LCD que suelen encontrarse en accesorios de coche, Kalos ha optado por un panel LED de alto brillo con resolución 4K.

Esta elección tecnológica no es casual. La conducción presenta un entorno visual desafiante, con cambios constantes en la iluminación, desde la luz solar directa hasta la oscuridad de la noche o el paso por túneles.

La tecnología LED asegura una reproducción de colores vibrante, negros profundos y un contraste excepcional, lo cual es vital para la claridad de la navegación y la visualización de las cámaras.

Además, el dispositivo incorpora un sensor de luz ambiental integrado que se encarga de monitorear activamente las condiciones exteriores. Este sensor ajusta automáticamente el brillo y el contraste de la pantalla.

Esta función adaptativa elimina la necesidad de que el conductor manipule la configuración manualmente, previniendo el deslumbramiento molesto durante la noche y garantizando la máxima visibilidad de la información durante el día.

Chipset de grado automotriz y rendimiento sin latencia

La potencia es el corazón de la fiabilidad en un dispositivo de vehículo. A diferencia de muchos productos electrónicos de consumo que se adaptan al automóvil, el Kalos Pad ha sido diseñado desde cero con un chipset de grado automotriz.

Esta decisión de ingeniería es fundamental para el rendimiento del sistema. Un procesador específico para vehículos garantiza tiempos de respuesta significativamente más rápidos y una estabilidad a prueba de fallos.

En el entorno de la conducción, no puede haber retrasos; un mapa debe cargarse instantáneamente, y la cámara de marcha atrás debe activarse sin demora.

El chip especializado de Kalos disminuye la latencia, asegurando que el conductor pueda cambiar de función, como pasar de la navegación al entretenimiento o a la cámara de seguridad, con una rapidez asombrosa.

Esta estabilidad se traduce en una menor distracción y un entorno de conducción más seguro.

Control gestual y comandos de voz: la interacción intuitiva

La seguridad al volante está directamente relacionada con la cantidad de tiempo que un conductor pasa mirando la carretera y no la pantalla.

El Kalos Pad aborda este desafío de frente mediante la introducción de controles gestuales avanzados y soporte de comandos de voz.

El sistema utiliza una tecnología multi-táctil que se combina con diecinueve tipos únicos de gestos y comandos.

Esto permite al conductor ejecutar acciones complejas, como hacer zoom en un mapa, desplazarse por listas de reproducción o interactuar con aplicaciones, mediante movimientos naturales y predefinidos, como pellizcos, deslizamientos y combinaciones de toques.

Lo más destacable es la capacidad de personalización. El conductor puede definir sus propios movimientos de mano para la ejecución rápida de tareas en tan solo un segundo.

Esta personalización minimiza drásticamente la distracción, ya que las acciones se vuelven instintivas y casi inconscientes. Por ejemplo, un simple gesto puede silenciar una llamada entrante o cambiar la pista de música sin necesidad de apartar la vista de la carretera.

Complementando los gestos, el Kalos Pad ofrece un potente soporte de comandos de voz. El sistema está diseñado para manejar llamadas de voz y tareas de navegación sin interrumpir la pantalla actual.

Si el conductor está siguiendo una ruta, el sistema puede gestionar una llamada telefónica en manos libres sin que la aplicación de mapas se cierre o minimice.

Seguridad total con el sistema de doble cámara y grabación forense

La seguridad es otro pilar central del diseño del Kalos Pad. El dispositivo incluye un potente sistema de doble cámara que proporciona una cobertura de grabación completa y de alta calidad.

La cámara frontal graba en resolución 4K. Esta alta definición asegura que los detalles forenses, como las matrículas de los vehículos o las señales de tráfico, sean capturados con claridad irrefutable. Esta es una característica vital en caso de accidentes o disputas de seguros.

La cámara frontal soporta almacenamiento intercambiable en caliente, e incluso incluye una tarjeta de 32 GB preinstalada, lo que facilita la gestión y el acceso a los archivos de vídeo.

A esto se añade una cámara trasera de 1080p. La cámara trasera no solo actúa como un asistente de estacionamiento, sino que también proporciona una cobertura esencial de los puntos ciegos y de la parte trasera del vehículo mientras se conduce.

La combinación de las dos cámaras asegura que cada momento significativo en la carretera sea registrado, brindando tranquilidad y una prueba sólida en cualquier circunstancia legal o de seguro.

El sistema de cámaras va más allá de la simple grabación. Al estar integrado con el sistema operativo del Kalos Pad, puede aprovechar el procesamiento avanzado para funciones como la detección de incidentes.

Si el sistema detecta un impacto o una maniobra brusca, el metraje relevante se bloquea automáticamente para evitar que sea sobrescrito, garantizando que la evidencia crucial esté siempre disponible.

Este enfoque de seguridad de 360 grados, que combina la grabación frontal 4K y la vigilancia trasera 1080P, sitúa al Kalos Pad como una de las soluciones de cámara de tablero más completas y avanzadas del mercado de accesorios.

Conectividad total y ecosistema multimedia

La compatibilidad es clave en el ecosistema digital actual. El Kalos Pad está diseñado para ser el centro de contenido definitivo en el coche, ofreciendo soporte inalámbrico completo para las plataformas más populares: Apple CarPlay y Android Auto.

Esta conexión inalámbrica significa que los conductores pueden acceder a sus aplicaciones de navegación, música y mensajería favoritas sin tener que sacar el teléfono del bolsillo. La experiencia es fluida, manteniendo la interfaz familiar de cada sistema operativo proyectada directamente en la pantalla LED de alta resolución.

Además de la integración de teléfonos inteligentes, el Kalos Pad soporta capacidades completas de duplicación de pantalla a través de AirPlay y Miracast.

Esta funcionalidad es un gran beneficio para los pasajeros, ya que permite compartir fotos, vídeos o juegos desde cualquier teléfono inteligente directamente en la gran pantalla. Convierte el habitáculo en un verdadero centro de entretenimiento, algo particularmente útil en viajes largos o mientras se espera.

La función de llamada POP Island, por su parte, es un añadido inteligente que maneja notificaciones de llamadas de manera no intrusiva, similar a las interfaces modernas de teléfonos inteligentes, asegurando que las alertas importantes no obstaculicen la navegación o el contenido principal.

El ecosistema de conectividad se extiende a las actualizaciones. Gracias a la compatibilidad con actualizaciones por aire u OTA (Over-The-Air), el software del Kalos Pad se puede mantener al día con las últimas funciones y parches de seguridad sin necesidad de cables ni visitas a talleres.

Esta capacidad de evolución del software garantiza que el dispositivo sea una inversión a prueba de futuro, adaptándose a las novedades de CarPlay, Android Auto y a cualquier nueva característica que el equipo de desarrollo de Kalos decida implementar. Es un sistema diseñado para crecer y mejorar con el tiempo.

Soporte inalámbrico de Apple CarPlay y Android Auto.

Capacidades completas de duplicación de pantalla (AirPlay y Miracast).

Pantalla LED 4K de alta resolución.

Chipset de grado automotriz para un rendimiento sin demoras.

Sistema dual de cámara (frontal 4K y trasera 1080P) para grabación de seguridad.

Control gestual intuitivo y comandos de voz personalizables.

Sistema de audio de 4 altavoces con múltiples opciones de salida.

Actualizaciones de software por aire (OTA) garantizando la evolución del sistema.

El futuro del audio en el coche y las actualizaciones OTA

La experiencia de audio es tan importante como la visual en la conducción. El Kalos Pad está equipado con un sistema estéreo de cuatro altavoces y algoritmos avanzados de procesamiento de sonido.

Este diseño asegura que tanto la música como las indicaciones de navegación y los comandos de voz se escuchen con claridad, profundidad y equilibrio. Lo interesante es la versatilidad de sus opciones de salida.

Si bien el dispositivo tiene sus propios altavoces incorporados, también ofrece múltiples formas de integrar el sonido con el sistema de audio existente del vehículo.

Estas opciones incluyen un transmisor FM y conectividad AUX, lo que permite al usuario personalizar su experiencia de audio y disfrutar de acústica nítida y equilibrada a través de los altavoces de su coche.

Finalmente, la promesa de las actualizaciones OTA es un factor decisivo. La electrónica del coche a menudo se vuelve obsoleta rápidamente.

Al permitir que el software del Kalos Pad se actualice de forma inalámbrica, la compañía asegura que los usuarios siempre tendrán acceso a las últimas optimizaciones de seguridad, mejoras de rendimiento y nuevas características funcionales sin esfuerzo.

Esta capacidad de evolución constante transforma el Kalos Pad de un simple accesorio a un componente duradero en la vida del vehículo.