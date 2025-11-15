Adiós a los reflejos en tus fotos: este increíble accesorio mejorará las fotos que tomas con cámara de tu móvil

El móvil se ha convertido en el dispositivo con el que la mayoría de gente toma fotografías a diario. El hecho de estar prácticamente todo el día en el bolsillo de los usuarios hace que siempre esté a mano para ello.

Además, en los últimos años hemos visto una mejora considerable en la calidad fotográfica de estos dispositivos, con sensores cada vez más grandes y luminosos.

De hecho, incluso se han lanzado móviles al mercado, como el nuevo OPPO Find X9 Pro o el Vivo X300 Pro, a los que se le puede añadir un objetivo gracias a una funda especial.

Esto le da a dichos dispositivos una versatilidad espectacular a la hora de tomar imágenes, y permite variar considerablemente el aspecto de las mismas.

Utilizar una lente para modificar el aspecto de las imágenes que tomamos con el móvil es una opción de lo más interesante, y lo cierto es que es algo al alcance de más usuarios.

Si bien no todos los usuarios van a tener la posibilidad de añadir un objetivo distinto a su móvil, esto sí que se va a poder hacer con algunas lentes. Estas únicamente son capaces de cambiar el aspecto final de la foto.

Por ejemplo, esta lente antirreflejos que se vende en Amazon por 22 euros tiene la capacidad de oscurecer hasta prácticamente hacer desaparecer los reflejos que generan algunas superficies.

Estos pueden arruinar las fotografías si no se tiene cuidado, y este curioso accesorio permite eliminarlos por completo sin necesidad de recurrir a la edición fotográfica.

Alrededor de la circunferencia de la lente cuenta con un regulador gracias al cual es posible elegir el nivel de intensidad con el que se quiere aplicar el filtro.

Además, el adaptador en el que viene es compatible con filtros de rosca de 52 mm, por lo que vas a poder utilizar otros que tengas por casa de la misma medida. Incluso se puede poner en un objetivo de cámara que tenga la misma medida.

La forma de ponerlo en el móvil es tan simple como accionar su mecanismo de pinza para dejarlo pillado en el dispositivo.

Es compatible con la mayoría de smartphones, aunque es cierto que, según dónde se encuentre su módulo de cámaras, puede ser más complicado que encaje a la perfección.