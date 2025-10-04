Adiós a los líos de cables en la mesita de noche: este reloj despertador de Lidl tiene carga inalámbrica para el móvil

En un mundo cada vez más conectado, la maraña de cables en nuestra mesita de noche se ha convertido en un problema común en España.

La gestión del cargador del móvil, del reloj o de una lámpara puede ser un engorro diario, sobre todo si usamos aspiradoras robot que puedan enredarse, aunque algunas usan ya IA para identificar los cables.

La tecnología de carga inalámbrica simplifica este escenario con una solución muy conveniente. La idea es sencilla: dejar tu dispositivo sobre una superficie para que recupere su energía, sin buscar conectores en la oscuridad.

Esta comodidad despeja el espacio y reduce el desgaste de los puertos de carga. Una buena opción es el despertador con carga inalámbrica Qi de Mebus, un dispositivo que nos da la funcionalidad de un reloj despertador con la tecnología de carga sin cables.

El precio de este aparato es de 11,99 euros pero actualmente está de oferta en la web de Lidl por 8,99 euros, al aplicarse un 25% de descuento.

Reloj despertador con Qi El Androide Libre

Su superficie superior integra una base de carga por inducción compatible con el estándar Qi, permitiendo cargar tu smartphone con una potencia de hasta 10 W de forma segura.

Pero su versatilidad no termina ahí. El fabricante sabe que no todos los dispositivos son compatibles, así que ha incluido también un puerto USB tradicional. De esta forma, puedes cargar un segundo aparato, como un reloj inteligente o unos auriculares, con un cable convencional.

Incluso tener una zona para dejar el móvil, aunque no lo carguemos es práctico, porque así no corremos el riesgo de no saber dónde lo hemos dejado, algo común para mucha gente.

Su pantalla LED ofrece cuatro niveles de brillo ajustables, permitiéndote elegir la intensidad que mejor se adapte a ti y evitando molestias lumínicas durante la noche.

Reloj despertador con Qi El Androide Libre

Además, permite configurar dos alarmas independientes, una función ideal para parejas con diferentes horarios o para quienes necesitan un segundo aviso para empezar el día.

Su diseño es bastante minimalista y se puede comprar en blanco o negro o en un tono verde algo diferente para los que quieren una opción distinta.

A la hora de adquirirlo en la web de Lidl hay que tener en cuenta los gastos de envío, de 4,99 euros, aunque podemos ahorrárnoslos si elegimos recogerlo en un Locker de Lidl, si tenemos alguno cerca.