El reloj de Huawei para detectar problemas de presión arterial, el Watch D2, es ahora mejor con la nueva actualización

Los relojes inteligentes se han enfocado, claramente, en la salud como motivo para llevarlos en la muñeca. Desde el conteo de pasos al control de pulsaciones.

Pero hay modelos que van mucho más allá, permitiendo hacer, por ejemplo, electrocardiogramas. Y alguno incluso se atreve con la detección de la presión arterial.

A finales del año pasado Huawei puso a la venta en España el Huawei Watch D2, un reloj inteligente único porque era capaz de monitorizar la presión arterial.

Esto lo posicionaba como una de las mejores opciones, sobre todo para aquellos que tienen algún tipo de patología cardíaca. Obviamente, no sustituía a las pruebas médicas, pero ayudaba a controlar ciertos parámetros.

Pero dado que casi la mitad de los adultos afectados no están diagnosticados, en gran medida por falta de acceso a herramientas de control profesionales, llevar un reloj de este tipo es más que aconsejable.

Ahora la empresa ha anunciado una actualización, gratuita para todos los usuarios de este reloj, que añade funciones como el análisis de arritmias mediante ondas de pulso.

El análisis de arritmias mediante ondas de pulso permite monitorizar proactivamente ritmos cardíacos irregulares con fiabilidad de grado clínico.

Esta función, que ha sido certificada bajo el reglamento europeo CE nos permite tener alertas tempranas ante posibles episodios de fibrilación auricular

Esta mejora de la monitorización de la presión arterial llegará como una actualización OTA gratuita, es decir, que cualquiera podrá actualizar su Huawei Watch D2 desde el móvil. Se espera que la actualización empiece a llegar el mes que viene, en octubre de 2025,

La función se basa en medición oscilométrica mediante la bolsa de aire mecánica ultraestrecha del reloj y el sistema TruSense. Es decir, que se usa la misma metodología que utilizan los médicos.

También incluye mediciones programadas, seguimiento 24/7 y monitoreo nocturno automático sin alterar el descanso, además de análisis de ritmos circadianos, detección de oleadas matutinas e informes de nivel profesional.

Este reloj se puede comprar en la tienda de Huawei, por 379 euros, aunque con el código A50WATCHD2 se proporciona un cupón de 50 euros de descuento.

Como oferta promocional, los nuevos usuarios que adquieran el reloj antes de final de año, tendrán 5 servicios de asistencia premium gratuita comoconsultoría, limpieza, diagnóstico, actualización de software, recogida y entrega a domicilio