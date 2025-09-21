Los 'gadgets' que tendrías que usar durante la Universidad: "Podrás concentrarte más y estudiar mucho mejor"

España ha cambiado mucho en las últimas décadas y la vuelta al cole es un buen ejemplo de ello. Las mochilas ya no solo cargan libros y estuches dado que ahora son el centro de operaciones de un arsenal tecnológico.

Y esto se aprecia sobre todo en los estudios más avanzados, como los de FP o los universitarios, donde es normal tener que usar un ordenador y todo una serie de dispositivos accesorios.

Esto nos ayuda en aspectos como la concentración en espacios ruidosos o la gestión digital de apuntes, donde los accesorios adecuados pueden marcar una diferencia abismal en el rendimiento académico y en la gestión del tiempo.

Atrás quedaron los días en los que un portátil era el único aparato necesario. El ecosistema digital del estudiante moderno es mucho más complejo.

Para ello hemos seleccionado accesorios tecnológicos imprescindibles que transformarán tu forma de estudiar. No se trata de simples caprichos, sino de inversiones inteligentes que te ayudarán a mantenerte organizado y concentrado.

Auriculares con ANC

El reto de la concentración es universal para cualquier estudiante. Ya sea en una cafetería concurrida, en el bullicio del transporte público o incluso en una casa con familiares. Hasta en las bibliotecas a veces hay que pedir silencio.

Aquí es donde los auriculares con Cancelación de Ruido Activa (ANC) se convierten en el accesorio más valioso. Esta tecnología no se limita a bloquear el sonido de forma pasiva (como lo harían unos tapones); funciona emitiendo una onda sonora inversa que anula activamente el ruido ambiental.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El resultado es una sensación de silencio casi total que permite una inmersión completa en el estudio o en una clase online. Además, estos auriculares garantizan una calidad de audio excepcional.

Los modelos actuales, además, integran micrófonos de alta calidad con tecnología de supresión de ruido, asegurando que tu voz se escuche nítida y clara durante las presentaciones o trabajos en grupo online.

Una persona con auriculares usando un ordenador Unsplash El Androide Libre

Al elegir unos, hay que considerar la comodidad para usos prolongados, la duración de la batería y la conectividad multipunto, que permite conectarlos a la vez al portátil y al móvil.

Hay dos tipos fundamentales, los de diadema y los de botón. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes pero, en resumen, los primeros son más cómodos pero más voluminosos y los segundos más discretos pero menos pensados para largas jornadas de uso intensivo.

Tablet con lápiz óptico

La combinación de una tablet y un lápiz óptico se ha consolidado como la herramienta definitiva para la toma de apuntes, o para el diseño digital.

Dispositivos como el iPad con el Apple Pencil o las tablets de la serie Galaxy Tab de Samsung con su S Pen ofrecen una experiencia de escritura fluida y natural, que emulan la sensación del papel y el bolígrafo.

Usando el S Pen en la Galaxy S9 Ultra

Pero la gran ventaja reside en la versatilidad: puedes escribir, dibujar esquemas complejos, cambiar de color al instante y borrar sin dejar rastro.

Además, aplicaciones como GoodNotes, Notability o OneNote permiten crear cuadernos digitales, organizar los apuntes por asignaturas y fechas, y lo más importante, buscar cualquier palabra clave en tus notas manuscritas.

Incluso es posible importar directamente documentos PDF de los profesores para subrayar y hacer anotaciones sobre ellos, grabar el audio de la clase mientras escribes para que tus apuntes se sincronicen con la explicación, e integrar imágenes y gráficos con facilidad.

Gran batería externa

Depender de un enchufe es un lujo en el caso de muchos estudiantes, porque las instalaciones universitarias rara vez nos ofrecen el número suficiente, sobre todo ahora que la mayoría de estudiantes lleva varios aparatos que pueden requerir de conexión a la red.

Una batería externa ha dejado de ser un accesorio para viajes para convertirse en un elemento esencial del día a día. Con un ecosistema de dispositivos que incluye smartphone, tablet, auriculares e incluso el portátil, quedarse sin energía a mitad de una tarea importante puede ser catastrófico.

Un usuario de una batería SolidSafe BMX Omicrono

Al elegir una, es crucial fijarse en dos aspectos: la capacidad (medida en miliamperios-hora, mAh) y la potencia de salida (vatios).

Para un uso estudiantil completo, se recomienda una capacidad de al menos 20.000 mAh, suficiente para cargar un smartphone varias veces o dar un impulso significativo a una tablet o un portátil compatible.

La tecnología de carga rápida, como Power Delivery (PD), es otro factor clave. Un power bank con PD puede cargar tus dispositivos a una velocidad mucho mayor, minimizando el tiempo de inactividad.

Es recomendable buscar modelos que ofrezcan múltiples puertos (incluyendo USB-C) para poder cargar varios gadgets simultáneamente y asegúrate de que su tamaño y peso sean manejables para llevarla cómodamente en la mochila.

Disco duro SSD

El trabajo de todo un semestre, un proyecto final de carrera, apuntes de años... La pérdida de información digital es una de las peores pesadillas de un estudiante.

Confiar únicamente en la memoria interna de tu portátil es un riesgo innecesario. Un disco duro externo es la póliza de seguro para tu vida académica.

2 TB, SSD y cabe en el bolsillo

Eso, y tener una copia de seguridad en la nube. ya lo hemos comentado con las fotos de nuestro día a día, y es algo también a aplicar en los estudios.

Obviamente, hay que apostar por un SSD. A diferencia de los discos duros mecánicos tradicionales (HDD), los SSD no tienen partes móviles. Esto los hace exponencialmente más rápidos, tanto en la lectura como en la escritura de archivos.

Transferir varios GB de vídeo para un proyecto o realizar una copia de seguridad completa de tu sistema se convierte en una tarea de minutos en lugar de horas. Además, esta construcción los hace increíblemente resistentes a golpes y caídas. Su tamaño compacto y ligero es otra ventaja innegable.

Tomando notas con IA

Una de las novedades de este curso será la normalización de los dispositivos que permiten tomar apuntes simplemente transcribiendo una clase, y luego resumiéndola.

Para ello podemos utilizar el propio móvil, con aplicaciones como la app de grabadora de Samsung, que integra funciones de dictado y transcripción, incluso diferenciando interlocutores, o servicios como Notion AI o Fireflies AI.

Un usuario utilizando Plaud Note Plaud Omicrono

Y si queremos ir más allá podemos optar por dispositivos cuyo único propósito es ese, grabar audio para procesarlo luego. Plaud Note es una de las opciones, aunque no la única.

Eso sí, hay que valorar si le vamos a sacar mucho partido a estos dispositivos como para comprar un hardware que solo tiene esta función.

Un 'flexo' inteligente

Pero no todo el tiempo de un estudiante se pasa en el centro de estudios. Las jornadas en casa también son clave, y para eso es importante tener una buena iluminación.

Las largas noches de estudio frente a libros y pantallas pasan factura a la vista. Una iluminación deficiente puede causar fatiga visual, dolores de cabeza y una disminución del rendimiento.

Lampara Mijia Table Lamp 2 Lite Xiaomi El Androide Libre

Las lámparas LED inteligentes están diseñadas para adaptarse a tus necesidades y proteger tu salud ocular. Su principal ventaja es la capacidad de ajustar tanto el brillo como la temperatura del color.

Puedes seleccionar una luz blanca y fría (similar a la luz diurna) para mantenerte alerta y concentrado durante las horas de estudio intenso. Por la noche, puedes cambiar a una luz más cálida y suave para reducir la emisión de luz azul, que interfiere con los ciclos del sueño, mientras terminas una lectura.

Algunas incluso tienen extras muy útiles como puertos de carga USB integrados en la base para mantener tu móvil cargado y al alcance de la mano, o plataformas de carga inalámbrica para el móvil o los auriculares.