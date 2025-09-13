El invento más ridículo para que tu móvil no se moje: un pequeño paraguas que lo mantiene a salvo del agua

Basta con usar un accesorio en el móvil para potenciar este y permitir que haga tareas que hasta entonces no podía hacer.

Gracias a pequeños dispositivos conectados es posible convertir el móvil en una máquina para hacer electrocardiogramas o un metro láser.

También hay otro tipo de accesorios destinados a sostener el móvil en la mejor posición posible a la hora de conducir, o soportes en los que el móvil se colocará automáticamente gracias a la fijación magnética.

Igualmente, hay algunos accesorios que siempre son más recomendables para el verano. Las fundas impermeables son uno de estos accesorios y permiten utilizar el móvil bajo el agua para sacar fotos del entorno marino.

Curiosamente, existe un accesorio de lo más interesante pero que funciona en el sentido opuesto. Es ideal para los meses de otoño e invierno y básicamente consiste en un paraguas que buscará evitar que tu móvil se moje.

Se trata de un dispositivo bastante inusual y es de este tipo de accesorios que suele ir captando miradas y generando risas.

Tiene unas medidas cuando está desplegado de 27 cm de ancho por 22 cm de alto, por lo que le sobra espacio para proteger la totalidad del teléfono. Lo cierto es que es más grande de lo que parece en las fotografías del dispositivo.

La tela del paraguas es de poliéster ecológico revestido en su interior, que es la que evitará que el móvil se moje y que está disponible en color blanco o en azul.

Aunque para dejar este paraguas puesto en el teléfono habrá que pegar primero un pequeño adhesivo en su parte trasera, que es encima del que reposa este accesorio.

Tiene un precio de 8,99 en Amazon, pero lo bueno es que en el paquete vienen dos unidades, una en color azul claro y la otra en color negro.

En su interior, tiene un mecanismo como el de un paraguas convencional, por lo que se podrá dejar plegado para que ocupe menos espacio. También puede ser una buena alternativa para proteger el dispositivo frente a los rayos del sol.

Este es solo un ejemplo de este tipo de insólito accesorio, pero lo cierto es que hay incluso más diseños disponibles en Amazon. Ahora bien, lo mejor será siempre apostar por un móvil con protección frente al agua y al polvo para evitar recurrir a estos inventos.