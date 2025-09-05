Xiaomi trae a España un nuevo router de gama alta para exprimir tu red WiFi y no es especialmente caro
El nuevo Xiaomi Mesh System BE3600 Pro es un enrutador con WiFi 7 que Xiaomi ofrece para los que quieren crear una red WiFi de primer nivel.
Sin muchos anuncios y aspavientos Xiaomi ha puesto a la venta en España el Mesh System BE3600 Pro, uno de los primeros routers compatibles con Wi-Fi 7 disponible en nuestro país.
Promete velocidades inalámbricas teóricas de hasta 3,57 Gbps gracias a la tecnología Multi-Link Operation y a una modulación 4K QAM que, según datos internos, mejora el rendimiento un 48 % frente a Wi-Fi 6.
Este equipo incorpora un procesador Qualcomm de cuatro núcleos, cuatro amplificadores de señal independientes y un puerto Ethernet de 2,5 Gbps para aprovechar conexiones de fibra de 2 Gbps.
Una de las ventajas es que el sistema se comercializa en paquetes de una, dos o tres unidades ya preconfiguradas para crear automáticamente una red mallada al encenderlas.
Esto permite adaptarse a viviendas de cualquier tamaño. El precio para el paquete de una unidad es de 129,99 euros, mucho menor que el de propuestas como las de Amazon o Google. Los packs de dos y tres unidades aún no aparecen en su web.
Cada unidad admite hasta 128 dispositivos conectados por WiFi y la red puede ampliarse con hasta diez routers de Xiaomi.En el caso de usar dos o más unidades se podrán conectar hasta 256 dispositivos.
Con esta arquitectura la conmutación entre nodos se realiza en 20-25 ms, lo que evita cortes al reproducir vídeo o jugar en línea.
Entre las funciones destacadas figuran la compatibilidad con HyperOS Connect, que simplifica la integración de móviles y electrodomésticos inteligentes de la marca.
También tiene un sistema de emparejamiento NFC para unir un smartphone Android a la red WiFi con un toque; y puerta de enlace Bluetooth Mesh que gestiona hasta 300 dispositivos del hogar.
Esta puede ser una de las mayores diferencias con sus competidores, y es que el catálogo de Xiaomi está repleto de accesorios bluetooth, como básculas, sensores de temperatura, etc.
El software incluye controles parentales, red de invitados y el paquete de seguridad Family NetShield con cifrado WPA3.
En cuanto al diseño, Xiaomi mantiene la estética minimalista sin antenas externas que caracterizó a sus routers AX3600 y AX3000.
La memoria de 512 MB permite actualizar el firmware y almacenar estadísticas de red sin comprometer el rendimiento.