Xiaomi trae a España un nuevo router de gama alta para exprimir tu red WiFi y no es especialmente caro

Sin muchos anuncios y aspavientos Xiaomi ha puesto a la venta en España el Mesh System BE3600 Pro, uno de los primeros routers compatibles con Wi-Fi 7 disponible en nuestro país.

Promete velocidades inalámbricas teóricas de hasta 3,57 Gbps gracias a la tecnología Multi-Link Operation y a una modulación 4K QAM que, según datos internos, mejora el rendimiento un 48 % frente a Wi-Fi 6.

Este equipo incorpora un procesador Qualcomm de cuatro núcleos, cuatro amplificadores de señal independientes y un puerto Ethernet de 2,5 Gbps para aprovechar conexiones de fibra de 2 Gbps.

Una de las ventajas es que el sistema se comercializa en paquetes de una, dos o tres unidades ya preconfiguradas para crear automáticamente una red mallada al encenderlas.

Esto permite adaptarse a viviendas de cualquier tamaño. El precio para el paquete de una unidad es de 129,99 euros, mucho menor que el de propuestas como las de Amazon o Google. Los packs de dos y tres unidades aún no aparecen en su web.

Xiaomi Mesh System BE3600 Pro El Androide Libre

Cada unidad admite hasta 128 dispositivos conectados por WiFi y la red puede ampliarse con hasta diez routers de Xiaomi.En el caso de usar dos o más unidades se podrán conectar hasta 256 dispositivos.

Con esta arquitectura la conmutación entre nodos se realiza en 20-25 ms, lo que evita cortes al reproducir vídeo o jugar en línea.

Entre las funciones destacadas figuran la compatibilidad con HyperOS Connect, que simplifica la integración de móviles y electrodomésticos inteligentes de la marca.

También tiene un sistema de emparejamiento NFC para unir un smartphone Android a la red WiFi con un toque; y puerta de enlace Bluetooth Mesh que gestiona hasta 300 dispositivos del hogar.

Xiaomi Mesh System BE3600 Pro El Androide Libre

Esta puede ser una de las mayores diferencias con sus competidores, y es que el catálogo de Xiaomi está repleto de accesorios bluetooth, como básculas, sensores de temperatura, etc.

El software incluye controles parentales, red de invitados y el paquete de seguridad Family NetShield con cifrado WPA3.

En cuanto al diseño, Xiaomi mantiene la estética minimalista sin antenas externas que caracterizó a sus routers AX3600 y AX3000.

La memoria de 512 MB permite actualizar el firmware y almacenar estadísticas de red sin comprometer el rendimiento.