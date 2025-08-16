Este sistema de cámaras cuesta 1.299 euros pero es tan avanzado que no resulta caro

En los últimos años en España se ha disparado el uso de cámaras de seguridad y sistemas de vigilancia. Más ahora, en verano, los españoles buscan irse tranquilos de vacaciones.

Es por eso que muchas empresas ofrecen sistemas sencillos que permiten controlar desde el móvil nuestras casas, sin tener que pagar a empresas para que, en teoría, vigilen por nosotros.

Eufy, una de las filiales de Anker, es una de las que más destaca, por tener soluciones que van desde lo más sencillo a lo más potente, como el nuevo sistema eufy PoE NVR Security System.

Al contrario que otras cámaras y sistemas con bases WiFi que hemos analizado, este nuevo dispositivo es casi una central de videovigilancia pensada para hogares grandes y oficinas de tamaño medio.

El pack de venta, de 1.299 euros, consta de cuatro cámaras pivotantes con diversos sensores cada una, una estación de control y grabación y un disco duro de nada menos que 2 TB para poder almacenar todas las imágenes sin problema. Y es ampliable hasta 16 TB.

Resumen de la eufy PoE NVR Security System El Androide Libre

Estas cámaras redefinen la vigilancia gracias a su sistema de triple lente, que combina una cámara superior 4K de gran angular para una visión panorámica completa, con una potente cámara inferior PTZ 2K que ofrece un zoom automático de 8x y una rotación de 360 grados, garantizando una cobertura sin puntos ciegos.

Pero su tecnología más destacada es la capacidad de seguimiento inteligente. Mediante el encuadre automático, el sistema detecta un sujeto y la lente PTZ lo sigue en un primer plano hasta a 50 metros de distancia.

Sistema dual de cámaras El Androide Libre

Además, su función de seguimiento cruzado sincroniza todas las cámaras para que, cuando un objetivo alcanza el límite de una, otra tome el relevo al instante, asegurando una vigilancia continua y fluida.

El cerebro del sistema es un agente de IA local que analiza las imágenes en tiempo real para identificar amenazas con precisión, permitiendo personalizar zonas restringidas y evitar falsas alarmas. Y todo desconectado de la red.

Por supuesto, al igual que el resto de dispositivos de Eufy, es compatible con el asistente de Google y con Alexa, además de con Apple HomeKit, por lo que podemos interactuar con el sistema usando altavoces inteligentes, aplicaciones de domótica, etc.

Características como la búsqueda inteligente de vídeo, la resistencia a la intemperie IP65 y un sistema ampliable con instalación simplificada mediante un solo cable, la consolidan como una solución de seguridad integral y proactiva para entornos de cierto tamaño.