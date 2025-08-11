El invento español que usa una popular tecnología móvil para que no olvides nunca tomar tu medicación y suplementos

En España el uso del NFC se ha popularizado mucho en la última década debido a los pagos móviles, que se han extendido rápidamente en todos los segmentos de la población.

Esta tecnología permite realizar acciones de manera segura simplemente limitando el alcance de la señal que emite el móvil, lo que dificulta poder robar datos.

Así pues, incluso los modelos más económicos, de entre 100 y 200 euros, incluyen ya este tipo de chips, porque mucha gente quiere poder realizar pagos con su smartphone.

Pero el NFC vale para más cosas, como los que empezaron a usarlo hace años saben. Al inicio de su llegada a España aún no era común poder pagar con diferentes apps y soluciones técnicas, así que su uso principal era otro.

Mediante las etiquetas NFC era posible que el móvil ejecutara acciones simplemente apoyándolo en la misma. Por ejemplo, cambiar de modo silencio a sonido al entrar en casa, activar alguna función domótica, etc.

Ahora dos emprendedores españoles han querido darle una vuelta a esa idea para usar etiquetas NFC para su negocio, uno enfocado a la venta de suplementos vitamínicos, lo que está muy de moda.

Olvidos

El cuidado personal y la salud se ha convertido en algo prioritario para muchos usuarios, y eso va desde hacer deporte y comer bien a incluso utilizar suplementos de varios tipos.

Desde vitaminas para ciertas carencias o potenciar ciertos aspectos a creatina, si queremos ganar masa muscular con los entrenamientos de fuerza.

La cuestión es que según un estudio realizado por la empresa de estos dos españoles, FitStore, "el 27% de los españoles que consumen suplementos o medicamentos de forma regular olvidan al menos una dosis al mes".

Este olvido se da más entre los jóvenes de entre 20 y 35 años, una franja que se muestra especialmente activa en el consumo de complementos.

Según una de las fundadoras, Raquel Felis, "nos dimos cuenta de que muchos de nuestros clientes eran entusiastas de la vida sana, pero fallaban en la constancia. Por eso creamos una tecnología que, con solo acercar el móvil al envase, crea automáticamente una alerta en el calendario del usuario para no saltarse ninguna toma. Queremos que la tecnología no solo informe, sino que cuide del usuario".

Esta integración de NFC se realiza con los sistemas de recordatorio reinstalados tanto en móviles con sistema iOS como Android. Esto encaja con el público objetivo, que es el Millennial o Gen Z.

Estos son los usuarios más numerosos de este tipo de productos y, a la vez, los que más normalizado tienen el uso del móvil para todo tipo de interacciones. Además, como hemos dicho, la inmensa mayoría de smartphones modernos incluyen ya NFC.

Evitando las falsificaciones

Otra de las ventajas de esta tecnología NFC aplicada a los suplementos es que permite comprobar que lo que estamos comprando sea legal y no se trate de una falsificación.

Esto siempre es un problema, independientemente de lo que compremos, pero cuando hablamos de alimentación o medicamentos, es más grave aún caer en la compra de productos falsos.

De esta forma, la propia etiqueta NFC confirma que se trata de un producto de la empresa, que ha pasado por las pruebas legales establecidas en la Unión Europea y que no hay ningún tipo de problema.

Como indican en FitStore, "Se trata de la primera aplicación práctica en Europa que combina trazabilidad, autenticación y gestión de rutinas saludables en una sola interacción NFC, una solución que podría convertirse en estándar dentro del emergente mercado de alimentación funcional, de suplementos nutricionales y productos de autocuidado."

Los dos fundadores de FitStore El Androide Libre

Y esto no es baladí, porque según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), hasta un 18% de los suplementos alimenticios vendidos por canales no oficiales presentan irregularidades o son falsificaciones.

La validación se realiza a través de una dirección web única y segura, que se alojada en los servidores de FITstore y certifica lote, procedencia y características del artículo. Este elemento de verificación aporta un valor añadido a la venta online y a la venta en farmacias y tiendas físicas.

Adelantándose a Europa

Este movimiento por parte de FitStore es completamente voluntario y los diferencia de otras alternativas, pero también cumple con la reglamentación que entrará en vigor en 2026.

Esta nueva normativa busca que la trazabilidad de todos los alimentos y suplementos sea fácil de seguir para los compradores, para que sean conscientes en todo momento de lo que compran, dónde se origina, etc.

De esta manera con un simple escaneo de la etiqueta NFC se podrán realizar tres acciones simultáneas: la trazabilidad, la verificación de autenticidad y el establecimiento de pautas de consumo.