Adiós a tener que usar el WiFI en el móvil para conectarnos a Internet con este cable muy barato que vende Lidl
Lidl tiene a la venta un cable Ethernet perfecto no sólo para portátiles, sino también para dispositivos móviles.
Cuando usamos cualquier dispositivo móvil conectado a Internet en España lo más probable es que usemos la conexión WiFi. No es la mejor, pero sí la más cómoda.
El problema es que, en ocasiones, tenemos algunos inconvenientes, como la potencia, el alcance o la configuración. Para algunos escenarios la conexión por cable es más adecuada.
Los ordenadores de sobremesa suelen tener conectores RJ-45, que permiten enchufar cables Ethernet directamente desde el router, pero los móviles y los portátiles modernos no. Y por sólo 9,99 euros. A esto habría que sumar los gastos de envío, claro.
Este adaptador permite conectar el móvil al router directamente utilizando un cable RJ-45, que es la conexión más estable que podemos tener. También podemos conectar otros dispositivos con puerto USB-C, como tablets u ordenadores portátiles modernos.
De hecho, para ciertas tareas es importante no sólo tener una gran velocidad, sino no tener latencia, o tener la mínima, y poder estar tranquilos de que no habrá interferencias u otros problemas.
También se puede usar para descargar cantidades altas de datos, al poder exprimir la velocidad que tengamos contratada con nuestra operadora al máximo, algo que con el WiFi rara vez es posible.
Este adaptador tiene conexión Gigabit Ethernet y es compatible con las funciones "Plug and play" y "Hot swap", lo que indica que no necesitamos ningún tipo de configuración o reiniciar los aparatos.
Este dispositivo puede operar con dispositivos en la red 10 / 100 / 1000 Mbs, e incluso podemos convertir el móvil en un router por cable.
Para ello hemos de activar la opción Módem Ethernet que tienen los Samsung Galaxy y otras marcas. Se convierte en un accesorio muy útil y polivalente, y al ser tan económico no es problema comprarlo para usos puntuales.
En vacaciones, por ejemplo, podríamos conectar una tele con este cable para darle internet en el caso de que no tuviera WiFi. Y si queremos conectar un móvil a un router sin usar la conexión Wifi, por seguridad, este aparato nos brinda esa posibilidad.
Lidl también vende otros modelos, que ofrecen otros conectores, como puertos HDMI para conectar el móvil a un televisor, por ejemplo, o puertos USB-A para conectar periféricos más antiguos. Están en el mismo producto, pero hay que elegir el modelo adecuado.