Este diminuto aparato permite convertir cualquier enchufe en inteligente por solo 8 euros

La tecnología se ha introducido en nuestras vidas a un nivel muy profundo en las últimas dos décadas, desde la llegada de los smartphones. Estos aparatos han supuesto un mayor acercamiento a la domótica que muchos otros, al menos en España donde aparatos como los de Amazon o Google han hecho que esta forma de controlar la casa se haya vuelto popular y sencilla.

Gran parte de esta sencillez se debe a los numerosos aparatos de marcas de terceros que permiten crear acciones y facilitar nuestro día a día. Hay cámaras, sensores, aspiradoras y muchos otros aparatos, pero los más sencillos, económicos y quizás importantes (con permiso de las bombillas inteligentes) son los enchufes inteligentes.

Estos aparatos nos permiten controlar a distancia numerosos electrodomésticos, desde una lámpara a una tostadora, pasando por una lavadora e incluso un termo eléctrico, permitiendo ahorrar dinero. Y ahora tenemos la oportunidad de comprar un modelo en concreto en Amazon por poco más de 8 euros en oferta.

Este enchufe, de la marca SURFOU, permite controlar el consumo de cualquier aparato, sabiendo si conviene apagadlo entre usos, dejarlo siempre encendido, etc. Además, es compatible no solo con Alexa y Google Home, sino también con Samsung SmartThings. Como todos los productos de este tipo, es funcional con redes WiFi de 2,4 GHz, pero no con las de 5 GHz, por lo que hemos de tener eso en cuenta antes de configurarlo.

Eso sí, no podemos usarlo con el protocolo de Apple, HomeKit, ni con Matter, algo que habría encarecido su precio. No obstante, gracias a la compatibilidad con Smart Life, su uso es muy sencillo, y podremos crear programaciones, hacer que encienda una luz aunque no estemos en casa para simular presencia, etc. Además, como Smart Life es compatible con varias marcas, nos evitará tener que usar diferentes aplicaciones.

Dimensiones del enchufe inteligente El Androide Libre

Llama la atención su pequeño tamaño, lo que ayudará a poder usarlo, por ejemplo, en una regleta, sin llegar a inutilizar los enchufes colindantes, algo que pasa en otros modelos mucho más voluminosos. Permite usar aparatos de hasta 16A y 3,68 KW, es decir, prácticamente cualquier aparato que tengamos en casa salvo la placa vitrocerámica o el horno, pero no son estos dispositivos en los que vayamos a instalar un enchufe inteligente, obviamente. Dispone de protección contra sobretensión, calentamiento o cortocircuito, lo que evitará que se dañen otros aparatos.