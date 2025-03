Adiós a los audífonos: el futuro de la ayuda a la audición son estas sencillas gafas inteligentes

Con la población envejeciendo cada vez más es cuestión de tiempo que el número de personas en España y resto de países desarrollados con problemas de salud crezca más de lo que lo ha hecho en los últimos años. Esto es algo que se empieza a ver en centros médicos, en los precios de los seguros privados, etc.

Poco a poco veremos cómo las diferentes industrias se acercan a este tipo de perfil de consumidor, el que tiene alguna dolencia o discapacidad, sea leve o grave, porque será un mercado en auge. Por ejemplo, los últimos auriculares de Apple, los Airpods Pro 2, disponen de un sistema que intenta suplantar a los audífonos, los dispositivos que llevan las personas con problemas de audición.

El elevado precio de los aparatos diseñados específicamente para ello ha hecho que muchas empresas pongan este mercado en su punto de mira. Al fin y al cabo, si son capaces de crear alternativas más baratas lo lógico es que se hagan con cierta cuota de mercado, en un sector en el que la demanda es creciente y pocas veces opcional. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2050 se espera que nada menos que 2.500 millones de persoans tengan algún tipo de problema relacionado con la audición.

Ahora otro tipo de producto está empezando a despuntar para ayudar a las personas con problemas de audición. A medida que las gafas inteligentes se van convirtiendo en algo más o menos común, las empresas empiezan a verle el potencial para posicionarse en nuevos mercados, como el que mencionamos.

Es lo que ha hecho Nuance con su última propuesta, una smartglasses que se han diseñado para escuchar mejor, no para ver mejor. Las Nuance Audio han recibido ya la aprobación tanto de las entidades regulatorias estadounidenses como de las europeas para poder venderse en estos mercados. El precio de estas gafas será de unos 1.100 dólares en Estados Unidos, donde el coste de unos audífonos varía entre los 1.000 y 4.000 dólares. Se pondrán a la venta en el primer trimestre de este año, comenzando en Estados Unidos e Italia y más adelante en Francia, Alemania y el Reino Unido.

Nuance Audio El Androide Libre

Una de las novedades de estas gafas es que tienen micrófonos colocados de forma que aptan el sonido de la zona a la que estemos mirando. El sistema integrado en las gafas lo amplifica y luego lo reproduce en los altavoces que se colocan en las patillas de las mismas. De esta manera, el sonido que se potencia no es el total del entorno, sino solo el de la zona a la que se le presta atención.

El alcance de estos micrófonos es de unos 3 metros, y la empresa ha querido destacar que se ha trabajado mucho en la latencia, para que la sensación de que el sonido viene con retraso no sea un problema. Esto es algo que hemos visto hace años en los auriculares inalámbricos cuando se usaban para escuchar series o vídeos de YouTube, cuando había cierta desincronización entre el vídeo y el sonido.

Primer modelo de Nuance Audio El Androide Libre

Las Nuance Audio son unas gafas que, puestas, pasan por unas gafas normales, incluyendo en eso el peso, uno de los principales inconvenientes de algunas de estas fagas. Estarán a la venta en dos modelos, uno con los cristales más cuadrados y otro con los mismos más redondeados. También habrá dos colores, uno negro y otro marrón oscuro, estando ambos disponibles en los dos modelos.

Nuance, por supuesto, permitirá que el comprador opte por cristales con prescripción médica, para que sean sus gafas normales, en el caso de que tenga que llevarlas. Además, se podrán poner cristales polarizados, que se oscurecen a medida que les da la luz.

Segundo modelo de Nuance Audio El Androide Libre

Estas gafas incluyen un cargador inalámbrico y un estuche de transporte, algo que en ocasiones es necesario ya que la autonomía es de unas 8 horas. El proceso de carga dura 3 horas al completo, y si no se usan pueden mantener la batería restante durante unos 6 días. También se podrá adquirir un pequeño control remoto para ajustar rápidamente el volumen y los modos de audio. Si se prefiere se podrá usar conectada a nuestro móvil, usando la app de la empresa para controlar el volumen y los modos de audición.

Son dos los modos disponibles. El modo Frontal de las gafas amplifica los sonidos que vienen de delante y el modo Alrededor amplifica el sonido desde todas las direcciones. Eso sí, extrañamente no incluyen un sistema de streaming de sonido desde el móvil, que permitiera escuchar música, podcasts o llamadas.

Aunque no se han diseñado para la resistencia al polvo, sí que tienen certificación IPX4, lo que significa que no debería ser un problema usarla bajo la lluvia, si no es muy intensa, o para entrenar. Como cualquier dispositivo con batería de litio, la degradación es algo a tener en cuenta. Según Nuance Audio, la batería normalmente se cargará unas 500 veces en el primer año y medio antes de que su capacidad comience a disminuir. En teoría debería mantenerse por encima del 85% de su capacidad hasta los 1000 ciclos.

Pese a que se han diseñado con las personas con problemas de audición en mente, la realidad es que cualquiera puede comprar este producto. Según la empresa, pueden ayudar a personas que "busquen un alivio del esfuerzo de escucha que suele requerirse cuando se mantiene una conversación en un entorno ruidoso o con varios interlocutores".