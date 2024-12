El innovador cable para saber cuánta batería le queda a tu móvil con sólo enchufarlo: llega hasta los 100W de potencia

Aunque algunas personas no reparen en ello, tener un buen cable de carga es importante para disfrutar al máximo del móvil. No todos los cables son iguales, y si bien en España tenemos acceso a una gran variedad de ellos, no todos son buenos, ni mucho menos recomendables. De hecho, un mal cable puede incluso estropear tu móvil.

Es por eso que siempre es conveniente utilizar el que viene con el móvil o, en su defecto, comprar uno que sea de calidad y cuente con todas las verificaciones europeas. Se trata de un mundo en el ue la innovación está limitada a las prestaciones o a su forma, y en este sentido, a veces nos encontramos alternativas de lo más curiosas.

En este caso, se trata de un cable de gama alta que cuenta con grandes prestaciones, pero que, además, tiene incluso una pequeña pantalla gracias a la cual es posible incluso ver el nivel de batería que tiene el dispositivo al que está conectado, algo muy útil para no tener ni siquiera que encenderlo. Además, algunos dispositivos como los auriculares no son capaces de dar esa información por si solos, sino que normalmente hay que recurrir al móvil o PC al que están conectados.

Así es el cable con pantalla

Una de las cosas más interesantes de este cable es que se trata de un cable magnético, por lo que el cabezal se puede separar del cable. Esto hace que, cuando el dispositivo (con el cabezal) y el smartphone estén relativamente cerca, se vean atraídos hasta que se junten y comience el proceso de carga. Esto también cuenta con la ventaja de que será posible comprar varios cabezales con diferentes conexiones, como USB Tipo C, MicroUSB o lightning y que sea capaz de funcionar en varios dispositivos.

Esto va a hacer que sea extremadamente cómodo de utilizar, independientemente del dispositivo al que se conecte, ya que la idea es que el cabezal se quede guardado en el puerto del dispositivo en cuestión. A nivel de velocidad, puede presumir de ser compatible con la carga de hasta 100 W, una gran velocidad a la que muchos smartphones ni siquiera llegan, aunque hay otros que la superan. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta velocidad de carga hace que se puedan cargar incluso ordenadores portátiles, como los MacBook.

Cable con pantalla

Cuenta con un pequeño LED que hará que sea sencillo ver el cable cuando se está a oscuras y además de esto, tiene una pantalla LED en la que se muestra la velocidad de carga del dispositivo en función de lo que esté utilizando en ese momento, y en su web también afirman que este puede enseñar también el progreso de carga que tiene el aparato al que está conectado.

La longitud del cable es de 1 m, pero existe la posibilidad de utilizar uno que dobla esta cifra y que puede ser una buena opción para utilizar en una oficina o escritorio. Hay que tener en cuenta que los 100 W solo los ofrece en USB Tipo C, ya que el microUSB solo llega hasta los 12 W y la conexión de Apple se queda también en unos modestos 27 W. Su precio es de 21 euros si se compra ahora, participando en su proyecto de Indiegogo, sin embargo, afirman que subirán este hasta los alrededor de 56 euros.