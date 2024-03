Xiaomi tiene un timbre inteligente que puedes comprar en España

En España el comercio electrónico es cada vez más popular. Recibir paquetes se ha convertido en una parte más de nuestra vida diaria, pero eso no hace que, en ocasiones, no estemos en casa para poder recibirlos. Es por eso, además de otros motivos, que muchas personas empiezan a instalar videotimbres inteligentes, que se pueden controlar desde el móvil.

Estos dispositivos, como El Ring Doorbell Pro que analizamos hace unos días, permiten hablar con la persona que está en la puerta, además de servir como alerta de que hay alguien en el rellano de la escalera, por ejemplo. Xiaomi es una de las marcas que tiene uno en España.

Se llama Xiaomi Smart Doorbell 3 y se controla desde la aplicación Xiaomi Home, que es el centro de control de toda la domótica de la empresa. Su precio no es especialmente alto, pero tampoco es una compra impulsiva. Cuesta 89,99 euros y teniendo en cuenta lo que ofrece, es un precio bastante justo.

Este dispositivo ofrece un diseño bastante compacto que no llama la atención. Dispone de una cámara con gran angular capaz de grabar en alta resolución lo que ocurre delante de la puerta de casa. Esta cámara retransmite las grabaciones hasta el móvil, con alertas que se pueden configurar de forma personalizada. Y el alojamiento de los clips en la nube es gratuito en las últimas 72 horas, algo por lo que otras empresas cobran.

Por ejemplo, es posible recibir una notificación cuando alguien se acerque a la puerta, aunque no llame. Esto es útil si no tenemos el timbre puesto cerca de la puerta del ascensor, por ejemplo, y nuestra puerta está al final de un pasillo. Este tipo de avisos lo hace cuando detecta personas, usando IA, no cuando se produce otro tipo de movimientos.

Su batería de 5.200 mAh permite una autonomía de 4.8 meses según el fabricante, aunque esto depende del número de notificaciones que se envíen, de las veces que usemos el móvil para acceder a la cámara, etc. Además, la cobertura Wifi ha de ser buena para que no se vea penalizada la autonomía. Dentro de la casa hay un altavoz de gran potencia, capaz de funcionar incluso si se ha caído la red Wifi, por lo que siempre servirá como un timbre convencional.

Además de poder hablar con la persona que está delante de la puerta, es posible dejar mensaje grabados, para que se reproduzcan automáticamente cuando alguien presione el botón del timbre. El micrófono dispone de un distorsionador de voz, por si ha de responder un niño, para que parezca que es un adulto.

Xiaomi Smart Doorbell 3

La única pega es que este modelo no es resistente al agua, por lo que se ha diseñado para su uso en interiores, como en bloques de pisos o apartamentos. Para casas Xiaomi tiene el Xiaomi Smart Doorbell 3S, aunque aún no se ha puesto a la venta en España.