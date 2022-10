Nothing Ear Stick: los nuevos auriculares destacan en diseño y sonido

Nothing Ear Stick: los nuevos auriculares destacan en diseño

Tras muchas filtraciones y teasers Nothing ha presentado su tercer producto, unos auriculares que vienen a colocarse en la parte baja de su catálogo, si los comparamos con los Nothing Ear (1). Los Nothing Ear Stick se han diseñado teniendo en cuenta dos cosas: la calidad de sonido y la estética.

Características Nothing Ear Stick

Colores Diseño transparente.

Control por gestos Pellizco.

Pellizco prolongado.

Reproducir/ pausar música; contestar/ terminar llamada.

Ir a la próxima canción.

Rechazar llamada.

Llamadas Cancelación de ruido para llamadas.

Conectividad Bluetooth 5.2.

Radio de conectividad de 10m.

Peso y tamaño Funda de carga: 87.1 x 29.8 x 29.8 mm.

Auricular inalámbrico: 29.8 x 18.8 x 18.4 mm

Peso: 46.3 gramos (los 2 buds y la funda de carga). 4,4 gramos 1 bud.

Carga USB-C.

Autonomía 7 horas para los buds.

22 horas con funda de carga.

Porcentaje de batería puede ser mostrado en el móvil.

Apostando por el diseño

Estos auriculares están llamados a ser uno de los más reconocibles por su caja de carga. Se mantiene la línea estética de la empresa con elementos blancos, rojos y transparentes, con algún toque metálico.

Pero lo más curioso es que la caja es cilíndrica, imitando una barra de labios. Es parecido a lo que hizo Huawei con los Huawei Freebuds Lipsticks, aunque con un diseño mucho menos clásico.

Apostando casi todo a un mejor sonido

Los ingenieros de Nothing han querido esforzarse en ofrecer un mejor sonido, con un nuevo driver d 12.6 mm que permite unos bajos mejorados y una mayor calidad acústica.

Además, la aplicación de control de los auriculares, Nothing X, tiene un ecualizador, que permite modificar el patrón de sonido en función de lo que estemos escuchando y de nuestras preferencias.

También presumen de Bass Lock, un algoritmo de modificación de sonido que intenta evitar que las pérdidas de sonido por la forma de nuestro pabellón auditivo perjudique la experiencia de uso.

Más batería y gestos renovados

Otro aspecto en el que han mejorado estos auriculares es en la batería. Tendremos 7 horas de autonomía con una carga y 22 horas extras con la caja cilíndrica, que se puede cargar de forma rápida con el cable USB-C.

Los gestos también han cambiado, y mucho. Ya no tenemos un panel táctil, sino una zona de presión similar a la de los auriculares de Apple. Podremos presionar una vez, dos veces, o mantener presionados para cambiar volumen, pasar de canción, responder o colgar una llamada, etc.

Diferentes de los Nothing Ear (1)

Estos auriculares se diferencian de los Nothing Ear (1) en tres aspectos clave.

Nothing ear (1) Nothing Omicrono

El diseño no incluye unas almohadillas, un elemento que algunos valoramos pero que otras personas no quieren ver ni en pintura. De hecho, la mayoría de auriculares que se venden no tienen almohadillas.

Al no tener almohadillas no tiene sentido poner cancelación de ruido activa, por lo que no tendremos esa sensación de aislamiento que sí nos dan los auriculares con ANC. Lo que sí tiene es mejora de la calidad de sonido en llamada.

La carga es con cable en todo momento, incluyendo carga rápida, pero no carga inalámbrica, en parte por la forma de la caja, que es cilíndrica.

Precio y disponibilidad

La fecha de venta será el 4 de noviembre. En España se podrán comprar en tiendas como Amazon, El Corte Inglés, Fnac, PCComponentes o WOW Concept.

Estos auriculares se ponen a la venta a 119 euros, un precio que llama la atención teniendo en cuenta que los Nothing Ear (1) se presentaron a 99 euros. Sin embargo, el modelo anterior ha subido recientemente a 149 euros, lo que hace que el precio de este nuevo modelo encaje mejor en el catálogo de Nothing.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan