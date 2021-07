Creative Sound Blaster Jam v2: probamos los auriculares ligeros y con gran batería perfectos para teletrabajo

Creative es una de las grandes compañías de audio con décadas de presencia en España, una compañía que más allá de ser una de las principales referencias en cuanto a tarjetas de sonido para ordenador, saben reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos.

Los Creative Sound Blaster Jam V2 son la renovación de un estilo de cascos que parecía de capa caída y que normalmente asociaríamos a auriculares baratos y de baja calidad, pero que tras varias semanas utilizándolos han sabido convencernos.

Creative Sound Blaster Jam V2: características técnicas

Tamaño del conductor: Imán de Neodymium de 32 mm.

Conectividad: Bluetooth 5.0 multipoint para conectarte a varios dispositivos a la vez.

Códecs disponibles: aptX HD, aptX LL, aptX y SBC.

Doble micrófono con tecnología Qualcomm cVc 8.0.

Puerto USB C con capacidad para carga y conexión para música.

Batería: Hasta 22 horas de uso continuado.

Peso: 84 gramos.

Un diseño de otra era que sigue manteniendo algunas virtudes

Creative Sound Blaster jam v2

Los auriculares de diadema pequeños son un estilo de auricular que en mi mente siempre asocié (y sigo asociando) a una época en la que el Walkman era el dispositivo para escuchar música por excelencia.

A nivel personal no esperaba volver a utilizar unos auriculares de diadema de este estilo, ya que hace años que encontré la máxima comodidad en los auriculares de mayor tamaño que nos cubren y aíslan por completo o los modelos TWS cuando busco algo más ligero.

Estos auriculares de diadema se encontrarían en un punto intermedio entre ambas categorías, ofreciendo gran ligereza con una batería gigantesca y la sujeción de unos auriculares de diadema.

Las orejeras de espuma (el dispositivo cuenta con dos pares, unos preinstalados y un segundo par de reemplazo) no llegan a cubrir nuestras orejas por completo, permitiendo que pase el sonido de nuestro alrededor. Si buscas aislamiento es la peor opción posible, mientras que si buscas estar pendiente de tu alrededor es una opción más que válida.

Creative Sound Blaster Jam v2

Esta ausencia casi total de aislamiento es positiva a la hora de realizar llamadas, ya que al poder escuchar nuestra propia voz evitamos hablar más fuerte de la cuenta, algo más habitual de la cuenta en auriculares con aislamiento o cancelación de ruido (en ocasiones los auriculares gaming tienen función para filtrar nuestra propia voz, y de la misma manera el modo ambiente en los auriculares que lo tienen también es de ayuda, para que lo tengas en consideración).

Más allá de esta conveniencia en las videollamadas, son ideales para estar en la oficina, haciendo labores del hogar o para andar por la calle gracias a la combinación de sus características.

Creative Sound Blaster Jam v2

En el lateral derecho nos encontramos con los únicos botone de los auriculares. Tenemos los clásicos botones de volumen, otro para activar un modo que potencia los bajos, mientras que el último sirve para encenderlos, apagarlos, ponerlos en modo de emparejamiento, activar el asistente o aceptar y colgar llamadas entrantes.

Creative Sound Blaster Jam v2

Pasando a lo único que no me convence en cuanto a comodidad, es que su reducido tamaño ejerce cierta presión si tienes una cabeza grande, volviéndose incómodos al transcurso de una hora de llamada. Es un punto débil circunstancial, pero siempre conviene saberlo.

Un USB C hecho para los tiempos modernos y un gran enfoque en las llamadas

La característica que más me ha convencido de estos auriculares es su puerto USB C, y es que por el funcionamiento que ofrecen en contraste con la mayoría de auriculares de diadema que hemos probado.

En auriculares inalámbricos es habitual encontrarnos con un puerto jack de auriculares y uno de carga, sea por microUSB o USB C. Creative ha prescindido del conector jack, pero a cambio nos ofrece una alternativa que nos parece incluso mejor, y es que el propio puerto USB de los auriculares funciona como dispositivo de carga, pero también para transmitir música y funcionar como unos auriculares USB.

Creative Sound Blaster Jam v2

Esta función le da mucho sentido a los tiempos modernos, y es que con un cable USB C a USB C podemos conectarlo directamente al móvil o cualquier ordenador con puerto USB C, pero también podemos tomar un cable USB C a USB A y conectarlos a cualquier equipo con el puerto USB tradicional. Es la primera vez que encontramos esta versatilidad en un puerto que en accesorios suele estar dedicado a la carga y es una característica que el resto de rivales (especialmente los que cuestan cientos de euros) deberían tomar en cuenta.

Más allá de la conexión, si conectamos los auriculares a un PC a través del cable USB podremos desbloquear funciones avanzadas con la aplicación de Creative, destacando un ecualizador y el kit SmartComms que mejora la calidad de las llamadas con detección de voz y eliminación de ruido, tanto en la entrada de micrófono como en la salida de audio.

Creative Sound Blaster Jam v2

Uno de los aspectos que más nos han convencido de los Creative Sound Blaster Jam V2 es su sistema de micrófonos. En la mayoría de auriculares inalámbricos, el micrófono suele ser el punto débil (especialmente en la categoría TWS, la actual moda en auriculares), pero la calidad nos ha parecido muy buena para pasar horas de reuniones por Teams y llamadas varias de Zoom, Duo y Meet. Sus 22 horas de autonomía dan para prácticamente todas las reuniones de la semana, y cuando se agote la batería, podremos seguir utilizándolos por USB C.

Tampoco pienses que vas a obtener una calidad de estudio ni producir un podcast en la máxima calidad de audio (al fin y al cabo, los micrófonos de unos auriculares inalámbricos compactos cuentan con limitaciones tanto en física como en ancho de banda del Bluetooth). En este sentido, contamos con la tecnología de Qualcomm cVc 8.0, la cual combina dos micrófonos para la reducción de ruido ambiente, centrándose en nuestra voz.

Tecnología inalámbrica a la última y una calidad de sonido que no falla

En lo que respecta a tecnología inalámbrica tenemos una gran evolución respecto a su generación previa. Tenemos Bluetooth 5.0 y soporte para los códecs aptX, aptX HD y aptX LL de Qualcomm, así como SBC para los dispositivos que no sean compatibles con los códecs de Qualcomm.

Creative Sound Blaster Jam v2

Además de los códecs de Qualcomm, contamos con conectividad multipunto. Esta tecnología nos permite vincular de forma simultánea los auriculares al ordenador y al móvil. La escucha de audio sigue limitada a un dispositivo, pero podemos estar en llamada conectados al ordenador, colgar, encender la música en el móvil y que comience a sonar sin que tengamos que ir desvinculando y volviendo a vincular. Esta tecnología ya la probamos en los Auvana Trio, y nos parece un imprescindible para cualquier auricular que se precie.

A nivel de calidad de sonido nos encontramos con unos drives de neodimio de 32 mm que ofrecen una calidad de sonido correcta, pero sin grandes alardes. Como gran añadido podemos pulsar el botón físico para activar el amplificador de bajos y hacer que la música retumbe más, ideal para toda esa música comercial a la que este grado de amplificación le sienta bien.

Unos auriculares excelentes para el teletrabajo

Con un precio oficial de 39,99 euros, los Creative Sound Blaster Jam V2 son una apuesta segura para quien busque unos auriculares inalámbricos de diadema, ligeros, competentes para llamadas y con una batería excepcional.

Su mayor virtud puede ser también su única gran debilidad, y es que si eres una persona con cabeza grande, al cabo de una hora comienzan a ser molestos al oprimir el auricular contra nuestra oreja. Incluso en este caso (en el que me encuentro) son cascos geniales para llamadas o para escuchar música o podcasts de forma esporádica. En mi día a día se han convertido en los cascos que quiero utilizar cuando estoy en una llamada por Teams o estoy por haciendo labores en el hogar.

No me esperaba que fuesen unos auriculares que me fuesen a gustar, y quizás no los recomiendo para alguien que busque unos cascos principales, pero como auriculares secundarios que llevas siempre en la mochila son excepcionales.

