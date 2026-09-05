El genial invento que puede hacernos olvidar al Kindle: un smartphone de tinta electrónica con pantalla a color detrás

Los dispositivos Android con pantalla de tinta electrónica se están volviendo cada vez más populares entre los usuarios, especialmente entre quienes les gusta leer mucho en cualquier parte pero no quieren que su vista sufra.

Las pantallas de tinta electrónica no emiten luz, y su experiencia es muy similar a la de leer directamente en papel, lo que evita forzar la vista.

Sin embargo, también tienen varios inconvenientes: la mayoría son monocromáticas, o tienen una gama de colores muy reducida, y su refresco es tan lento que no son apropiadas para muchas apps y contenido como vídeos.

Ahora, Hisense ha presentado el A10, un dispositivo que por fin mezcla lo mejor de las pantallas normales y las de tinta electrónica, literalmente juntando ambas en el mismo aparato.

En su forma básica, el A10 es un smartphone Android con pantalla de tinta electrónica, ideal para leer libros, documentos o páginas web; el panel tiene un tamaño de 6,13 pulgadas con resolución 1648 x 824 píxeles y una densidad de 300 puntos por pulgada.

Por supuesto, es un panel monocromático con soporte de 256 niveles de grises, aunque podemos activar una luz frontal de 36 niveles de potencia y dos colores diferentes si queremos leer en condiciones de baja iluminación.

Lo interesante llega con su cubierta trasera con imanes, gracias a la cual es posible añadirle una segunda pantalla LCD a todo color sin necesidad de cables.

Hisense A10 HiSense El Androide Libre

Con esta segunda pantalla unida, el dispositivo se comporta como un smartphone convencional; el panel es de 4,96 pulgadas y se 'pega' al dispositivo usando imanes de la misma manera que un cargador inalámbrico, con unos contactos más debajo para la transferencia de datos.

De esta manera, podemos usar la segunda pantalla para todo lo que requiera color, como vídeos, fotografías, o apps de redes sociales; y para la lectura, es ideal para cómics o libros que tengan color o ilustraciones.

En lo técnico, los A10 usan el procesador QCM6690 de Qualcomm; fabricado en 4 nm, es un chip optimizado para lectores con pantalla de tinta electrónica para mejorar la eficiencia energética y reducir el calor generado por el dispositivo si lo vamos a tener en la mano mucho tiempo.

La batería es de 4.000 mAh, y los imanes sirven para algo más que para conectar la pantalla, ya que también es compatible con carga inalámbrica magnética de hasta 15 W (o 18 W por cable).

Hisense A10 HiSense El Androide Libre

Al estar basado en Android 16, el A10 tiene una importante ventaja respecto a otros lectores de libros electrónicos, la posibilidad de instalar apps de cualquier servicio sin estar limitado a uno en concreto; y eso es especialmente valioso con la segunda pantalla.

Hisense ofrece dos modelos en la gama, pero son idénticos; la única diferencia es que el A10 Ultra viene con la segunda pantalla en la caja, mientras que con el A10 Pro tenemos que comprarla por separado si nos interesa.

El A10 Ultra parte de los 3.198 yuanes (410 euros al cambio actual) para la versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y el A10 Pro parte de los 2.799 yuanes (360 euros). La compañía no ha confirmado la disponibilidad ni el precio en España.