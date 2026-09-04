Motorola edge 70 Plus y el moto watch Ultra, presentados en IFA: el nuevo móvil y reloj que deslumbran en el mercado

En el marco de la feria tecnológica IFA de Berlín, Motorola ha presentado una ambiciosa gama de dispositivos que fusionan rendimiento potente, diseño refinado y tecnología inteligente para el día a día.

La filial de Lenovo ha desvelado tres grandes novedades llamadas a captar la atención del mercado: el smartphone motorola edge 70 plus, el reloj inteligente moto watch ultra y el cargador inalámbrico moto snap wireless charger.

Un ecosistema con el que la marca refuerza su posición en el segmento premium accesible de la electrónica de consumo, apostando fuertemente por la integración de la inteligencia artificial y colaboraciones con referentes mundiales como Polar y Pantone.

El lanzamiento más interesante es el Motorola edge 70 plus, que destaca por su sofisticado diseño de cuatro bordes curvos con una espectacular pantalla Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas y 144 Hz hasta la cubierta trasera.

Desarrollado en colaboración con el Pantone Color Institute, el terminal se presenta en acabados premium que imitan el tacto de la seda, el acetato y la textura soft-luxe, estando disponible en cuatro colores exclusivos.

Sin embargo, su punto fuerte es el apartado fotográfico, liderado por un sensor principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS), Super Zoom de 10 aumentos y grabación en 4K.

El conjunto incorpora una cámara macro dedicada para capturar pequeños detalles y una lente frontal de 32 MP con optimización por IA, que activa automáticamente el práctico 'modo grupo' al girar el móvil en horizontal.

También destaca por una gran batería de 6500 mAh con carga rápida TurboPower de 45 W y la innovadora función de carga bypass, que permite jugar mientras se carga alimentando el procesador sin calentar el terminal.

Moto ultra watch Motorola

El otro gran anuncio de la compañía es el Moto watch ultra, un reloj con el que aúna a Polar y Wear OS en tu muñeca.

Dispone de un diseño premium con caja de acero inoxidable de 46 mm y cristal Gorilla Glass 3. Es sumamente resistente (IP68 y sumergible hasta 5 ATM de profundidad) y cuenta con una brillante pantalla OLED de 1,5 pulgadas que ofrece hasta 2700 nits de brillo para una perfecta legibilidad bajo el sol.

El gran hito de este reloj es su alianza con Polar, que le permite incluir herramientas de análisis de salud como Serene, Nightly Recharge y Sleep Plus Stages, además de registrar objetivos de actividad diaria y analizar si la energía consumida proviene de grasas, carbohidratos o proteínas.

En su interior alberga el chip Snapdragon W5+ Gen 1 y Wear OS de Google, incorpora por primera vez conectividad LTE mediante eSIM para funcionar de forma autónoma, así como GPS de doble banda, pagos NFC con Google Wallet y el asistente de voz Motorola Qira.

Moto snap Motorola

Por último, la empresa también ha presentado el moto snap wireless charger, un cargador inalámbrico que ofrece hasta 25 W en dispositivos Qi2.2 y hasta 30 W de carga ultrarrápida en móviles Motorola compatibles.

Dispone de una alineación magnética y diseño térmicamente eficiente, destaca por su acabado de aluminio ajustable revestido de silicona suave, cable trenzado de 1,5 metros y una lujosa base acabada en material Alcantara.

Con respecto a su precio y disponibilidad, el motorola edge 70 plus se puede adquirir en preventa exclusiva del 3 al 22 de septiembre en motorola.es por 599 euros (modelo de 8/256 GB) en un pack promocional que incluye de regalo un localizador moto tag 2 y un moto watch fit.

Por su parte, el moto watch ultra estará disponible próximamente por 429 euros, mientras que el cargador moto snap se venderá a partir de 39 euros en la web oficial y distribuidores habituales.