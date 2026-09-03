Xiaomi va a por Samsung y Apple: enseña un innovador plegable con el mismo formato que una hoja de papel

El tremendo éxito del nuevo Galaxy Z Fold 8, que estrena un formato más ancho y bajo en comparación con los modelos anteriores, ha renovado el interés por los smartphones plegables como ningún otro dispositivo.

Ahora le toca el turno a Xiaomi, con la presentación del Xiaomi 18 Fold el próximo 7 de septiembre; pero como es lo habitual en la marca, el dispositivo ya ha visto la luz con imágenes oficiales y algunos detalles técnicos.

En vez de simplemente crear una versión del Galaxy Z Fold 8 o del futuro iPhone Ultra, Xiaomi presume de haber creado un nuevo tipo de formato, que llama "mid-fold", y que tiene una proporción 2:1.

Esto es importante porque esa es la misma proporción que una hoja de papel A4 estándar, por lo que una vez que está abierto, el dispositivo dará una sensación muy parecida a la de un libro o una revista.

El objetivo de Xiaomi ha sido obtener "una experiencia de lectura natural" con este dispositivo, pero también tiene otras ventajas, según ha explicado el CEO de Xiaomi, Lei Jun, en su cuenta oficial en Weibo.

Por ejemplo, este formato es más apropiado para ver vídeos, ya que la imagen se mostrará sin recortes. Para el trabajo de oficina, los documentos aparecerán de manera clara sin necesidad de ampliar la imagen o ajustarla, por lo que podremos leer de un vistazo.

Xiaomi 18 Fold Xiaomi El Androide Libre

Para conseguir este formato, la pantalla exterior tiene un tamaño de 5,38 pulgadas, mientras que la pantalla interior, una vez desplegada, alcanza las 7,58 pulgadas, el mismo tamaño que una tablet pequeña.

Es destacable que la relación de aspecto 2:1 se mantiene en ambas pantallas, por lo que la experiencia será muy parecida, a diferencia de otros plegables que ofrecen diferentes formatos en cada pantalla.

Lei Jun cree que "este formato resulta idóneo" porque "permite una lectura natural, similar a la de un libro tradicional". Es evidente que este será el punto fuerte del dispositivo y el elemento diferenciador respecto a otros plegables.

El Xiaomi 18 Fold está fabricado en un chasis plano de aluminio de serie 7 de grado aeroespacial, con marcos reducidos y bordes curvos de gran radio.

En la parte trasera destaca el módulo de cámaras horizontal con diseño alargado, una de las últimas tendencias del sector porque permite ganar algo de espacio teniendo en cuenta que el dispositivo es más pequeño. Gracias a eso, Xiaomi ha conseguido meter tres sensores, firmados en colaboración con Leica.

La resistencia ha sido uno de los puntos en los que Xiaomi se ha concentrado más. El Xiaomi 18 Fold soporta caídas desde 1,2 metros de altura, y la resistencia frente a impactos de objetos afilados ha aumentado en un 258% respecto al Xiaomi MIX Fold 4.

El Xiaomi 18 Fold estrenará el nuevo procesador de Xiaomi, el Xring O3, acompañado de memoria LPDDR6 de última generación con tasas de transferencia de hasta 12.800 Mbps. La batería es de 6.000 mAh pese al reducido tamaño, gracias a un contenido de silicio del 20%, lo que ha permitido alcanzar una densidad de 920 Wh/L.

Sabremos más del Xiaomi 18 Fold, incluyendo su precio y lanzamiento, la semana que viene, con la duda de si llegará a España.