Xiaomi rebaja drásticamente el precio de dos de sus mejores móviles de gama alta, el Xiaomi 17T Pro y el Leica Leitzphone

Cada cierto tiempo, el mercado de la telefonía móvil de alta gama experimenta importantes ajustes de precio que benefician directamente al consumidor final. Varios terminales insignia del catálogo actual de Xiaomi han sufrido desplomes significativos en su coste original de venta.

Entre estas oportunidades destacan dos modelos de bandera que ahora se sitúan a cifras mucho más competitivas. La tienda oficial de Xiaomi ha actualizado sus tarifas para ofrecer rebajas difíciles de pasar por alto.

Adquirir un dispositivo de máximas prestaciones ya no exige realizar la inversión astronómica que suele ser solicitada durante su presentación inicial.

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

El Leica Leitzphone powered by Xiaomi nació como un objeto de deseo para los entusiastas de la fotografía móvil más exigentes. Su precio oficial de salida fijado en 1.999,99 euros lo convertía en un producto exclusivo reservado para presupuestos holgados.

Sin embargo, la web oficial del fabricante ha recortado radicalmente esta cantidad hasta situarla en los 1.499,99 euros. Esta rebaja directa de 500 euros supone un ahorro de enorme calado en la gama superalta.

Anillo mecánico que rodea el módulo de cámara del Leica Leitzphone de Xiaomi Chema Flores El Androide Libre Omicrono

El terminal justifica esta propuesta gracias a la incorporación de un sensor principal de una pulgada firmado por la célebre firma alemana Leica. Su sistema óptico avanzado y sus controles manuales dedicados transforman por completo la experiencia fotográfica del usuario.

A este despliegue fotográfico se suma la potencia del procesador Snapdragon de última generación acompañado por 1 TB de almacenamiento interno. Es una configuración pensada para quienes buscan el máximo rendimiento sin concesiones de ningún tipo.

La drástica reducción de medio millar de euros altera la percepción general del dispositivo en el mercado tecnológico. Ahora compite en una franja de precio donde sus prestaciones fotográficas resultan ser infinitamente más atractivas.

Xiaomi 17T Pro

Por otro lado, la serie T de la compañía oriental vuelve a situarse en el foco mediático gracias a una suculenta rebaja en su versión más avanzada. El Xiaomi 17T Pro hizo su debut comercial con un precio de partida de 899,99 euros en su variante más sencilla.

Xiaomi 17T Pro Chema Flores

Actualmente es posible conseguir este smartphone de altas prestaciones a un coste de lanzamiento rebajado que arranca en 649,99 euros. Esta diferencia de 250 euros facilita el acceso a un teléfono concebido para liderar la gama alta económica.

El equipo integra el eficiente chip MediaTek Dimensity 9500 junto a una generosa batería de 7.000 mAh que garantiza una autonomía sobresaliente. Su sistema de carga rápida permite recuperar la energía completa en cuestión de minutos.

Además, la pantalla AMOLED a 144 Hz ofrece una fluidez excelente tanto en la navegación diaria como en sesiones intensivas de videojuegos. Las cámaras optimizadas en colaboración con Leica complementan un paquete técnico realmente ambicioso.

Ahorrar 200 euros en un producto recién llegado al mercado supone un incentivo de compra fundamental para muchos compradores. Xiaomi demuestra su intención de dominar las ventas en el segmento intermedio superior mediante esta estrategia.

Una oportunidad clave

Quienes primen la fotografía profesional encontrarán en el modelo firmado por Leica una herramienta sin rival por 1.499,99 euros. La caída desde los dos mil euros convierte una compra caprichosa en una inversión mucho más razonable.

Por su parte, los usuarios que busquen equilibrio entre potencia bruta, batería gigantesca y precio contenido tienen la respuesta en el 17T Pro. Los 649,99 euros actuales representan una de las relaciones calidad y coste más sólidas del panorama actual.

Resulta crucial señalar que estas promociones en la plataforma oficial suelen estar sujetas a tiempo limitado o fin de existencias. Los compradores interesados deberían valorar estas cifras antes de que los precios regresen a sus niveles habituales.