Samsung presume de dominio en móviles plegables en España a escasas semanas de lanzar sus nuevos Galaxy Fold y Flip

Es un secreto a voces, pero Samsung presentará pronto sus nuevos smartphones plegables. Aunque la compañía surcoreana no ha dado aún a conocer la fecha del Unpacked, sí ha dado pistas sobre qué esperar de dicho evento, así como se han filtrado posibles precios de los mismos.

Lo cierto es que este lanzamiento es más especial que nunca. Y es que aunque Samsung ha competido en estos años contra diferentes fabricantes, los modelos de este año serían los primeros que se tendrán que ver con un iPhone plegable, una auténtica prueba de fuego para la empresa.

Es por eso que Samsung España ha sacado pecho y ha hecho balance sobre cómo domina el mercado de los plegables en el país, donde domina por completo con el 93% de las ventas.

En 2019 Samsung lanzó el Galaxy Fold y siete años después se ha consolidado como uno de los segmentos más relevantes en el mercado premium. Desde entonces la experiencia ha mejorado con nuevos formatos, más resistentes y potenciando sus capacidades con el uso de la inteligencia artificial en los modelos más recientes.

Desde el lanzamiento del primer Galaxy Fold hasta el cierre del primer trimestre de 2026, los dispositivos Galaxy de Samsung representan el 93% de todos los plegables vendidos en el país, un dato que refleja el papel de la compañía en el desarrollo de "una categoría que ha ido ganando madurez generación tras generación", ha explicado la compañía en un evento celebrado en Madrid.

Samsung Galaxy Z Fold 7 frente al Galaxy Z Fold 6 Chema Flores Omicrono

En 2025, los tres smartphones plegables más vendidos en España fueron Samsung, una posición que la compañía ha mantenido también en el primer trimestre de 2026. Además, Samsung alcanzó una cuota del 86% en unidades dentro del mercado español de plegables durante el primer trimestre de este año.

"Los plegables han pasado de plantear una pregunta tecnológica a demostrar su valor en el mercado. En Samsung hemos aprendido que una categoría no se consolida solo con una buena idea, sino cuando esa idea mejora generación tras generación hasta convertirse en algo útil, fiable y natural para el usuario", ha afirmado David Alonso, VP y head of mobile experience en Samsung Electronics Iberia.

Más allá del porcentaje, Samsung ha entrado en cifras para detallar que cuenta en España con más de un cuarto de millón de usuarios activos con un Galaxy Fold o un Galaxy Flip, dos formatos que responden a necesidades diferentes y que —si las filtraciones son ciertas— se ampliará en un tercer formato este mismo mes.

La evolución de los plegables se produce en un contexto donde crece el segmento ultra premium en España y que irá a más. Según estima la marca, el mercado de dispositivos por encima de los 1.500 euros seguirá creciendo con fuerza este año, con una previsión cercana al 65%, algo que favorecerá la subida de precio de materiales que lleva a los fabricantes a apostar por teléfonos cada vez más premium.

"Este comportamiento muestra la existencia de un usuario dispuesto a invertir más cuando percibe un valor claro en prestaciones, durabilidad, seguridad, ecosistema y experiencia diaria", explica la empresa, quien defiende que los plegables son la demostración de mayor puesta en valor del mercado.