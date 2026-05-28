Llega Xiaomi 17T, revolución en los móviles de gama alta: diseño premium, precio contenido y con un gran teleobjetivo Leica

Xiaomi, que tiene nuevos electrodomésticos y smartwatch, acaba de reforzar su ofensiva en la telefonía de gama alta. Si el pasado marzo lanzó la ambiciosísima Xiaomi 17 Series —con el Xiaomi 17 Ultra a la cabeza—; ahora acaba de presentar en Viena la nueva serie Xiaomi 17T, dos modelos que comparten ADN fotográfico con Leica y que apuestan por diseño y altas capacidades para consagrar la ambición de Xiaomi de conquistar el trono del mercado.

La familia de teléfonos la conforman el Xiaomi 17T y el Xiaomi 17T Pro, siendo el segundo el más ambicioso en batería, pantalla y rendimiento. Además, Xiaomi estrena por primera vez en esta gama dos tamaños diferenciados para ajustarse mejor a distintos tipos de usuarios, 6,59 pulgadas del 17T frente a 6,83 pulgadas del 17T Pro.

Ambos comparten la misma filosofía: convertirse en el buque insignia que aporte una calidad excelente y una experiencia premium a unos precios considerablemente más ajustados que la Xiaomi 17 Series, ya que arranca en los 749,99€.

Xiaomi 17T Pro, potencia y enorme batería

De los modelos presentados, es el Xiaomi 17T Pro es la joya. Llega con el pack completo, con todo lo que se le puede pedir a un teléfono: un diseño premium, procesador potente, gran cámara y una increíble batería que asegura una enorme autonomía sin renunciar a prestaciones punteras.

Más allá de las cámaras, el mayor golpe de efecto del Xiaomi 17T Pro es su batería de 7.000 mAh, la más grande que la compañía ha montado en smartphone fuera de China.

Según los datos internos de la compañía, este modelo de silicio-carbono supone un aumento del 27% respecto a la generación anterior y le permite alcanzar una media de 1,88 días de uso para un usuario típico, manteniendo el tipo incluso entre quienes exprimen el móvil a diario.

Xiaomi 17T Pro Xiaomi

Esta batería se combina con carga por cable HyperCharge de 100 W y carga inalámbrica de 50 W, con soporte para estándares PPS de hasta 100 W, lo que abre la puerta a usar cargadores de terceros sin perder velocidad. Es una apuesta clara por la autonomía sin penalizar tiempos de recarga, en un momento en el que muchos fabricantes han decidido recortar capacidades para adelgazar sus dispositivos

Precisamente, aunque el Xiaomi 17T sea más delgado, también incorpora una gran batería de 6.500mAh, siendo compatible con carga a 67W por cable.

Además de la batería, en su interior apuesta en ambos casos por procesadores que disparen el rendimiento pero al mismo tiempo maximicen la eficiencia.

Por un lado el Xiaomi 17T Pro está impulsado por el MediaTek Dimensity 9500, construido en un proceso de 3nm, mientras que el Xiaomi 17T cuenta con el MediaTek Dimensity 8500-Ultra en una arquitectura de 4nm.

Xiaomi explica que ambos ofrecen grandes mejoras en el rendimiento de CPU, GPU e IA, permitiendo una respuesta fluida en multitarea exigente y juegos de nueva generación. Asimismo "para mantener este rendimiento máximo, el sistema Xiaomi 3D IceLoop proporciona una gestión térmica avanzada mediante una eficiente separación vapor-líquido", indican.

Otra de las mejoras que introduce es una esas novedades que suele pasar por alto. Se trata de la tecnología Vision Care, pensada para reducir la fatiga visual con varios modos de protección ocular.

Lo hace con la certificación cuádruple TÜV Rheinland y apostando por una experiencia de alto nivel con pantallas AMOLED de tasas de refresco de hasta 144 Hz, un nivel que sigue reservándose a la gama alta y orientado sobre todo a quienes valoran la fluidez.

Teleobjetivo Leica para todos

El verdadero reclamo de esta generación es la cámara. La alianza con Leica le ha permitido codesarrollar el sistema fotográfico y reforzar así su credibilidad de imagen. Lo más llamativo del sistema es la introducción de un teleobjetivo 5x en toda la serie, algo que hasta ahora la marca reservaba para escalones superiores.

Este teleobjetivo Leica de 5x, presente en los dos modelos, dispone de 50 megapíxeles de resolución, estabilización óptica (OIS) y un rango que abarca desde fotografía macro a 30 centímetros hasta un zoom óptico de 10x con zoom digital AI Ultra Zoom de hasta 120x.

Xiaomi 17T Pro Xiaomi

La llegada de este nivel de zoom a este rango de producto supone un golpe en la mesa de Xiaomi, un movimiento que refuerza su discurso de apuesta por la fotografía y el querer llevar la experiencia más allá.

Tanto el Xiaomi 17T como el 17T Pro comparten un sistema de triple cámara con un sensor principal de 50 megapíxeles, configuración que en el modelo Pro se apoya en un sensor de 1/1,31 pulgadas, mientras que el 17T se queda en 1/1,55 pulgadas.

Ambas ópticas utilizan el diseño Leica UltraPure con lente híbrida Summilux 1G + 6P, pensada para ofrecer mejor rango dinámico y una profundidad de campo más natural, indica la empresa.

Llega Leica Live Moment

Fueraparte de los números del conjunto fotográfico, Xiaomi introduce en esta generación la función Leica Live Moment, una capacidad de la cámara de sus móviles que quiere ir más allá del ‘Live Photos’ del iPhone.

Es decir, esta función está pensada para no capturar únicamente la foto final, sino también los instantes que la rodean y sirve para trasladar la atmósfera al completo y evocar al instante en el que se tomó la foto. Esa emoción de la escena.

Es similar a lo que hemos visto en otros fabricantes, pero aquí se apoya en toda la estética Leica y es compatible con todas las focales de la cámara trasera, manteniendo una unidad visual coherente entre las lentes.

Xiaomi 17T Xiaomi

La marca promete que este modo captura movimiento y expresiones fugaces, buscando aportar más narrativa que una simple ráfaga o un vídeo corto. Además, esos pequeños vídeos se pueden editar y recortar tanto en tiempo como en plano.

Más avanzada es la función de vídeo con la que el 17T Pro quiere diferenciarse en el mercado, siendo la primera grabación cinematográfica en 4K a 60 fotogramas por segundo en un smartphone de la serie Xiaomi.

La combinación del teleobjetivo, el sensor principal de gran tamaño y modos específicos como Stage pretende mejorar la captura en escenarios complejos. Ofrece un bokeh natural en el fondo para dar un aire más cinematográfico, alejándose de filtros agresivos y efectos artificiales.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio y la disponibilidad, Xiaomi ha sabido contener el golpe pese a tratarse de dispositivos de primer nivel y salvando la delicada situación global de componentes.

En concreto, el Xiaomi 17T Pro llegará en tres colores (azul oscuro, violeta oscuro y negro) con tres configuraciones de memoria: 12 GB + 256 GB por 899,99 euros, 12 GB + 512 GB por 999,99 euros y 12 GB + 1 TB por 1.099,99 euros.

Por su parte el Xiaomi 17T se ofrecerá en cuatro colores (violeta, blanco ópalo, azul y negro), con dos variantes: 12 GB + 256 GB por 749,99 euros y 12 GB + 512 GB por 799,99 euros, respectivamente.