Samsung cambia las reglas del juego: sale a la luz la supuesta primera imagen de su móvil plegable Galaxy Z Fold8 Wide

El universo de los smartphones plegables se prepara para dar un salto evolutivo significativo este mismo verano con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 Wide, un teléfono del que se acaba de filtrar su supuesta primera imagen real.

La filtración que acaba de salir a la luz supone la primera prueba visual tangible de lo que nos espera con este nuevo dispositivo. Dejando atrás los habituales renders a los que debíamos conformarnos, @UniverseIce ha compartido en su cuenta de X (la antigua Twitter) una reveladora fotografía del frontal del smartphone.

Es importante matizar que no estamos ante el teléfono real ni ante un prototipo, sino ante una imagen de su cristal protector.

Sin embargo, viniendo de uno de los filtradores más prolíficos y fiables de la industria, esta pieza resulta más que suficiente para hacerse una idea de sus nuevas proporciones y su renovado diseño.

Esta prueba gráfica corrobora que el terminal apostará por un factor de forma más cuadrado cuando se encuentre cerrado, ofreciendo un área de visualización mucho más natural y conveniente para el consumo de contenido.

Del mismo modo, este diseño asegura que, al desplegarse, la pantalla interior adquiera una relación de aspecto muy parecida a la de una tablet convencional.

Con este cambio estructural, el dispositivo garantizará comodidad y versatilidad, facilitando su uso sin ningún tipo de problema tanto en orientación vertical como en apaisado.

Galaxy Z Fold8 Wide！ pic.twitter.com/p8uXI8ogLo — Ice Universe (@UniverseIce) May 23, 2026

Con este importante movimiento, la firma surcoreana busca mantener intacta su corona en el mercado. Este formato inédito tiene el claro objetivo de adelantarse y competir frente a frente con el futuro iPhone Fold de Apple, mucho antes incluso de que los de Cupertino desvelen sus cartas.

Para conseguirlo, la marca ha optado por explorar una vía de diseño que nos recuerda a propuestas como el Huawei Pura X Max, donde la clave de la apuesta reside en ofrecer un cuerpo notablemente más ancho, una característica diferencial pensada para transformar por completo la experiencia de usuario.

A nivel técnico y fotográfico, la filtración confirma que el panel contará con una cámara frontal perfectamente centrada. Además, se mantienen intactas las informaciones alrededor de su configuración fotográfica principal.

El módulo trasero estará protagonizado por dos cámaras de cincuenta megapíxeles, equipadas con lentes angular y ultra gran angular.

Por su parte, las cámaras destinadas a los selfies ofrecerán una resolución de 10 megapíxeles, asegurando una gran calidad fotográfica para el nuevo y ancho formato plegable de la compañía asiática.

De cara a su presentación, los expertos señalan que el evento de lanzamiento mundial se celebrará en Londres (Reino Unido) a finales del mes de julio. La fecha exacta que maneja la industria es el día 22, momento en el que este modelo se presentará oficialmente junto a los Galaxy Flip8 y Fold8.

Su comercialización definitiva está prevista para la última semana de ese mismo mes o los primeros días de agosto.