Ni iPhone ni Samsung: este es el teléfono móvil que los amantes de la montaña y las GoPro estaban esperando

Hubo un tiempo en el que los teléfonos rugerizados eran, por definición, ladrillos poco estéticos destinados exclusivamente a trabajadores de la construcción o personal de emergencias.

Eran dispositivos lentos, con pantallas mediocres y cámaras que apenas servían para documentar un desperfecto en una obra. Pero el mercado lleva tiempo empeñado en demostrar que lo resistente no tiene por qué ser gigante ni tecnológicamente irrelevante. El Lagenio Eagle Pro Mini es la última prueba de esta evolución.

Presentado inicialmente en el pasado MWC de Barcelona, este dispositivo no es solo un teléfono que aguanta caídas. Es un intento valiente de hibridación entre el teléfono y la cámara de acción.

Lagenio ha mirado al usuario que sale a correr por la montaña, al que hace descenso en bici o al que se sumerge en el mar y ha decidido darle la opción de llevar dos dispositivos en uno.

Lo primero que sorprende del Eagle Pro es su tamaño. Estamos acostumbrados a que los móviles rugerizados sean mastodontes difíciles de guardar en el bolsillo. Aquí hablamos de una pantalla de 4 pulgadas. Es una diagonal que nos transporta a la época del iPhone 5, pero con las ventajas de la tecnología actual. Tiene un panel con tasa de refresco de 120 Hz y un brillo de 550 nits que se ve aceptablemente bien bajo el sol directo.

Sin embargo, sus dimensiones frontales de 114,5 x 59,6 mm no lo muestran todo. El Eagle Pro es grueso. Con casi 23 milímetros de grosor, es prácticamente el doble de ancho que un smartphone convencional.

Ese grosor es el que le permite albergar la certificación MIL-STD-810H, soportar caídas desde un metro y medio sobre hormigón y ser sumergible durante 30 minutos sin despeinarse. Pesa 210 gramos, lo que le da una sensación de solidez en mano que se agradece cuando sabes que el dispositivo va a recibir golpes.

Eagle Pro 5G Mini El Androide Libre

La apuesta diferencial de este modelo está en su parte trasera. No se han limitado a poner un sensor corriente para cumplir el expediente. El Eagle Pro monta un sistema dual donde destaca una cámara de acción ultra gran angular con un campo de visión de 152,6 grados. Utiliza el sensor IMX586, un viejo conocido que sigue dando resultados muy dignos, especialmente cuando se trata de capturar vídeo en 4K a 30 fps.

Lagenio ha desarrollado su propio algoritmo de estabilización y funciones de corrección de distorsión para que el resultado se acerque a lo que obtendrías con una cámara de acción dedicada. Es, en esencia, una GoPro pegada a un teléfono Android con conectividad 5G.

La clave aquí no es solo la resistencia, sino la inmediatez. Se puede grabar un descenso en 4K y, en menos de un minuto, estar editándolo y compartiéndolo en redes sociales gracias a su conexión 5G y a que, al fin y al cabo, tienes un sistema operativo Android 16 completo en el mismo dispositivo.

En el apartado técnico, el Eagle Pro no se queda corto. Viene con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 1 TB. Es una cifra de memoria que muchos gama media de marcas tradicionales no alcanzan.

Eagle Pro 5G Mini El Androide Libre

La batería de 3.700 mAh podría parecer escasa si la comparamos con los 5.000 o 6.000 mAh que suelen montar estos dispositivos, pero debemos recordar que la pantalla es de solo 4 pulgadas. El consumo energético del panel es mucho menor, lo que permite llegar al final del día con un uso medio o medio alto.

Además, cuenta con carga rápida de 33W y carga inversa de 5W. Puedes usar el Eagle Pro como una pequeña batería externa para darle un chute de energía a tus auriculares o a otro dispositivo si te quedas tirado en mitad de la ruta.

Eagle Pro 5G Mini El Androide Libre

El Lagenio Eagle Pro no es un teléfono para todo el mundo. Si se busca un dispositivo para ver series de Netflix o para escribir correos electrónicos kilométricos, las 4 pulgadas de pantalla se van a quedar muy pequeñas. El teclado en pantalla requiere cierta precisión y la multitarea en una diagonal tan reducida tiene sus limitaciones lógicas.

Pero para los que salen de ruta todos los fines de semana, los que practican deportes de riesgo o para los que quieren un móvil resistente pero compacto, este concepto es fascinante.

Es un dispositivo de nicho, una herramienta diseñada para ser maltratada y para capturar la acción sin miedo a que una piedra rompa el cristal o el agua dañe los componentes. Aún no hay precio oficial, pero pronto se podrá comprar en su web.