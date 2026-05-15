Samsung se adelanta a Google: sus nuevos plegables serán los primeros móviles que puedan usar Gemini Intelligence

Hace unos días, Google mostró en The Android Show las novedades que había preparado para su sistema operativo, estrella y que se verían a lo largo de los próximos meses. La versión beta de Android 17 ya incorporaba algunas de ellas, pero las más llamativas, las relacionadas con Gemini y la inteligencia artificial no estaban en esa beta.

Las últimas informaciones apuntan a que Gemini Intelligence, el gran salto adelante de la inteligencia artificial de Google, que la convertirá en un agente capaz de realizar acciones directamente en nuestro móvil, sin que nosotros tengamos que intervenir, no se estrenaría en los Pixel, que se esperan para otoño, sino antes, en los plegables de Samsung, que se esperan para julio.

Según la prensa coreana las nuevas funciones de Gemini “se comercializarán por primera vez en la serie Galaxy a través del Z Fold 8 y el Z Flip 8” como parte de One UI 9, una versión que ya está en pruebas.

Así pues, se espera que los nuevos plegables de Samsung (no sabemos si eso incluirá al misterioso Galaxy Z8 Wide) serían los primeros en estrenar una función de Google. La propia empresa dirigida por Sundar Pichai ya anunció que los Pixel y los Galaxy serían los primeros en recibir estas novedades.

No es la primera vez que pasa esto y ya con los Galaxy S24 Series vimos cómo estrenaban Circle To Search, una de las funciones de inteligencia artificial de más éxito de Google y que poco a poco fue llegando luego a otros dispositivos y marcas.

Gemini Intelligence El Androide Libre

La alianza que tiene Google con Samsung va mucho más allá de la que puede tener con otras marcas como Xiaomi u OPPO, y es que el gigante coreano es de facto la punta de lanza del ecosistema Android por encima de los productos que vende la propia Google.

Qué es Gemini Intelligence

Gemini Intelligence es la actual evolución de la inteligencia artificial de Google, diseñada para integrarse profundamente en Android. A diferencia de un asistente convencional, funciona como un agente proactivo capaz de realizar tareas complejas de forma autónoma. Por ejemplo, puede realizar compras, hacer llamadas, etc. Estas son sus funciones principales:

Automatización de tareas (Modo Agente): Puede realizar acciones que requieren varios pasos entre distintas aplicaciones.

Puede realizar acciones que requieren varios pasos entre distintas aplicaciones. Comprensión contextual: Gemini ahora entiende mejor lo que sucede en tu pantalla. Se puede señalar algo en una imagen o en un sitio web y pedirle que actúe sobre ello.

Gemini ahora entiende mejor lo que sucede en tu pantalla. Se puede señalar algo en una imagen o en un sitio web y pedirle que actúe sobre ello. Integración en Chrome: El navegador ahora permitirá automatizar procesos rutinarios como reservar citas o buscar aparcamiento directamente mientras navegamos.

Se trata de un cambio radical en la manera en la que interactuamos con los móviles, y Samsung quiere que sus plegables sean los primeros en poder usarlo. Seguramente también se de acceso a los Galaxy S26 Series, pero no sabemos si será a la vez o poco después cuando llegue la actualización a OneUI 9.