Tras haberlo probado, tengo claro que el nuevo plegable de Samsung nos muestra cómo será el futuro de los móviles

2026 va a ser el año de los plegables, aunque solo sea porque Apple parece decidida a entrar en un mercado que sigue siendo nicho, pero que cada vez tiene más potencial.

De hecho, este año hemos visto como Motorola, que ya había lanzado varios teléfonos, tipo concha, ha entrado en el sector de los plegables tipo libro, con más margen de ganancias y mejor proyección de imagen de marca.

Esto, junto con la apuesta mantenida de marcas como VIVO, OPPO y Xiaomi en Asia y Samsung y Google en occidente, parece plantear que los móviles plegables, aunque no se han convertido en una moda masiva, tampoco han sido un fracaso.

El precio sigue siendo uno de los factores limitantes, pero incluso ahí parece que habrá movimiento, con rumores de que Motorola podría poner a la venta su nuevo Motorola Razr Fold por unos 1.500 euros.

Es un precio alto, pero empieza a asemejarse al de los móviles de gama alta convencionales de firmas como Apple o Samsung.

La evolución

Con todo, los plegables llevan ya con nosotros un tiempo, ya hemos aprendido lo que tienen de bueno, de malo y el margen de mejora.

Lo que parece que será la próxima carrera es la de los móviles que se doblan dos veces, los plegables triples si contamos no sus bisagras sino las secciones de la pantalla.

Huawei Mate XT Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aquí Huawei dio el pistoletazo de salida pero ha sido Samsung la que la logrado captar la atención con el Samsung Galaxy Z Trifold.

Este modelo, que está a la venta sólo en Corea del Sur y que llegará en breve a las tiendas de Estados Unidos, es un terminal llamativo que, curiosamente, se vende a pérdidas por el momento.

Samsung Galaxy Z TriFold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

Pero nos muestra cómo es usar un móvil que se convierte en tablet y qué implicaciones tiene eso en el día a día de ciertos usuarios.

Esa pantalla lo cambia todo

Personalmente, he podido probar este dispositivo durante unas horas en Las Vegas, y he comprobado que en la mano no es muy diferente a un Samsung Galaxy Z Fold de hace una o dos generaciones.

Es cierto que el Z Fold 7 es mucho más delgado y ligero, pero el Trifold, para ser el primero de su familia, está muy conseguido.

El grosor es elevado, pero no llega a molestar mucho en la mano, al menos en las breves pruebas que hemos podido hacer. Lo mismo pasa con el bolsillo. Es pesado, pero no como para no querer llevarlo encima.

Samsung Galaxy Z TriFold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

Pero lo que lo cambia todo es su pantalla cuando se abre. Incluso es viable usarlo a una mano porque el peso es nimio para ser una tablet de 10 pulgadas, que es lo que es una vez abierto.

Aquí no puedo dejar de hacer mención a una review que he visto del youtuber Ben Gadgets Reviews, que ha estado usando durante semanas este móvil y que ha llegado a la conclusión de que es el mejor que puede usar como dispositivo principal.

Con todo, él mismo lo dice, este móvil está pensado para un tipo de usuario, el que está en movilidad, el que hace muchas cosas con el móvil y no quiere depender de llevar siempre un portátil o una tablet.

Los que suelen viajar mucho saben lo incómodo que es cargar con una mochila de varios kilos cuando llevamos varios aparatos, cargadores, etc.

Este móvil cambia eso en el caso de esos perfiles concretos. Y podríamos decir que no es apto entonces para la mayoría de la gente pero es que la realidad es que pocos móviles de gama alta lo son.

Un nicho diferente

Al igual que un móvil de gama alta de 1.500 euros con una cámara impresionante no es la recomendación obvia para la mayoría de compradores, estos móviles plegables de gran formato tampoco lo son.

Samsung Galaxy S25 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre

Al menos por el momento.

Pero eso no quiere decir que no se puedan convertir en un tipo de aparatos aptos para muchas personas. Como lo son los iPhone de gama alta, o los actuales plegables de diferentes marcas.

El Samsung Galaxy Trifold me ha hecho pensar en algo que llevaba tiempo sin considerar: cómo podría cambiar el uso diario de un móvil.

El cambio de pantalla, junto con la ingeniería detrás de lograr eso en un peso y grosor ajustados, plantean una nueva forma de relacionarse con las aplicaciones móviles, la fotografía o el consumo de contenido multimedia.

Por ahora no será algo masivo, eso está muy claro, pero si las marcas siguen por este camino es posible que a medio plano los móviles plegables sean más comunes, y los plegables triples en concreto se conviertan en lo que ahora son los plegables convencionales.