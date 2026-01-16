El Samsung Galaxy Z TriFold cuesta 2.500 dólares y, aunque no lo creas, no es caro

El último lanzamiento de Samsung, el Galaxy Z Trifold, está siendo un éxito de ventas, aunque en España aún no se puede comprar de forma oficial.

Nosotros pudimos probarlo de primera mano en Las Vegas, y la sensación que nos dio fue mucho mejor de la esperada. No es un móvil perfecto, claro, pero tiene más sentido del que parece.

Con todo, este proyecto parece que es más complejo de lo que parece para Samsung, y no sólo hablamos de ingeniería, sino también de costes.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, diversos informes sugieren que el Galaxy Z Trifold está siendo lanzado siguiendo la estrategia comercial de un coche halo.

Este concepto, heredado de la industria automotriz, se refiere a vehículos de edición limitada y altísimo rendimiento que se venden incluso a pérdida con el único objetivo de elevar el prestigio de la marca y demostrar su capacidad técnica frente a los competidores.

Samsung Galaxy Z TriFold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

El mercado de los dispositivos plegables ha evolucionado rápidamente, pero el salto hacia un diseño de triple pliegue representa un desafío de ingeniería sin precedentes.

Según los informes más recientes, Samsung estaría dispuesta a posicionar este nuevo terminal no como un producto de consumo masivo inmediato, sino como una declaración de intenciones.

La idea es que el Galaxy Z Trifold sea percibido como el culmen de la innovación, aunque esto signifique que la compañía no obtenga beneficios directos por cada unidad vendida inicialmente.

Para entender esta maniobra, debemos mirar a marcas de coches que fabrican superdeportivos más espectaculares.

Estos vehículos atraen todas las miradas a los concesionarios y a la propia marca, aunque el cliente promedio termine comprando un modelo mucho más económico. En el caso de Samsung, el Galaxy Z Trifold cumpliría las siguientes funciones dentro de su ecosistema:

Demostración de liderazgo tecnológico frente a marcas chinas como Huawei.

frente a marcas chinas como Huawei. Atracción de usuarios entusiastas que buscan lo último en exclusividad.

que buscan lo último en exclusividad. Validación de nuevos materiales y componentes que luego se integrarán en la serie Galaxy S o en los plegables convencionales.

que luego se integrarán en la serie Galaxy S o en los plegables convencionales. Creación de un efecto aspiracional que refuerce la imagen de toda la familia Galaxy.

Uno de los puntos más críticos mencionados en el análisis es el precio de venta. Recientemente, Huawei lanzó su propio dispositivo de triple pliegue, el Mate XT, con un precio que supera ampliamente los tres mil euros.

Esta cifra lo aleja de casi cualquier bolsillo, convirtiéndolo en un objeto de lujo extremo. Samsung, por su parte, parece querer jugar una carta distinta: ofrecer su Galaxy Z Trifold a un precio sensiblemente inferior, incluso si eso implica vender el producto por debajo de su coste de fabricación y distribución.

Huawei Mate XT Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta decisión estratégica no es fruto de la improvisación. Al vender el dispositivo a un precio más competitivo, aunque siga siendo elevado, Samsung se asegura de que haya más unidades en las manos de los usuarios y creadores de contenido.

Esto genera una publicidad orgánica que el dinero no puede comprar y, al mismo tiempo, presiona a sus rivales directos que no pueden permitirse perder dinero en cada venta debido a estructuras financieras diferentes.

Samsung acepta que los beneficios financieros vendrán a largo plazo. La maduración de la tecnología permitirá que, en futuras generaciones, los costes de producción bajen y el Galaxy Z Trifold pase de ser un experimento de prestigio a un producto rentable.

Mientras tanto, el objetivo es claro: recuperar el trono de la innovación que muchos consideran que ha estado en riesgo en los últimos años debido al empuje de las marcas chinas.