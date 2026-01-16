Carrefour rebaja drásticamente el precio de este móvil con 256 GB, batería para dos días y un diseño de gama alta

España está viendo cómo el precio de los nuevos móviles sube, por los motivos que todos conocemos: aranceles, falta de suministros, tensión geopolítica...

Por suerte, aún hay ofertas que nos permiten hacernos con un móvil con un precio aceptable, sobre todo si miramos en la gama media.

El Vivo V50 Lite, un terminal que aterrizó en el mercado con un precio oficial de 329 euros, ha visto cómo su etiqueta cae hasta los 209 euros en gigantes como Carrefour y Amazon. Eso sí, hablamos del modelo 4G, no el 5G.

Esta reducción de más de 100 euros lo posiciona como una opción imbatible para quienes buscan un teléfono capaz de servirnos perfectamente en el día a día.

Lo más llamativo de este dispositivo es su capacidad para integrar una batería de 6.500 mAh en un chasis que solo mide 7,79 milímetros de grosor.

VIVO V50 Lite 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es un hito de ingeniería, ya que normalmente los teléfonos con autonomías tan extensas suelen ser pesados y toscos.

Con esta configuración, el Vivo V50 Lite garantiza hasta dos días de uso intenso, convirtiéndose en el compañero ideal para aquellos usuarios que olvidan cargar el móvil por la noche.

Además de su enorme capacidad, el sistema de carga rápida de 90 W permite recuperar energía en tiempo récord.

No es solo que dure mucho, sino que el tiempo de espera junto a la pared es mínimo. Según las pruebas realizadas, es posible obtener un 50% de carga en poco más de veinte minutos, algo fundamental cuando hablamos de una celda de tal magnitud.

A pesar de su precio ahora reducido a 209 euros, el apartado visual no se ha descuidado. El panel P-OLED de 6,77 pulgadas ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, y el brillo máximo alcanza picos de 1.800 nits.

Además, cuenta con la certificación IP65, lo que significa que es resistente al polvo y a las salpicaduras de agua, un extra de tranquilidad para el uso diario en exteriores.

En un mercado donde aún vemos modelos con 128 GB en la gama de entrada, que el Vivo V50 Lite apueste directamente por los 256 GB de almacenamiento interno es un punto a su favor.

A esto se le suman 8 GB de memoria RAM, que pueden ampliarse de forma virtual para mejorar la multitarea. El procesador Snapdragon 685 mueve con soltura el sistema operativo Funtouch OS 15 basado en Android 15, aunque para tareas complejas puede quedarse algo corto.

El apartado fotográfico está liderado por un sensor principal Sony IMX882 de 50 Mpx. Este componente es capaz de capturar imágenes detalladas incluso cuando la luz escasea.

Pero el verdadero secreto de Vivo es su Aura Light, un anillo de luz circular que sustituye al flash tradicional y proporciona una iluminación mucho más suave y natural para los retratos nocturnos.