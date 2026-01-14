Se filtra el precio de los Google Pixel 10a y aparecen las primeras imágenes oficiales

En España los móviles de Google, los Pixel, cada vez se ven más por la calle. No son raros de ver en Málaga, donde Google tiene una sede y hay muchos trabajadores de la empresa, pero también en otras ciudades como Sevilla o Madrid.

Uno de los modelos más esperados es el Pixel 10a, del que últimamente sabemos cada vez más. De hecho, se espera que se presente en pocas semanas, antes de lo esperado.

Nuevas filtraciones apuntan a un día concreto, el 17 de febrero, lo que encaja con los datos precios que teníamos. Eso sí, no se sabe si habrá un retraso como pasó el año pasado, cuando el Pixel 9a se anunció en marzo pero no se puso a la venta hasta abril.

Estas mismas filtraciones también indican el precio que tendrían las dos variantes del terminal. Según el leaker MysteryLupin, el coste rondaría entre los 500 y 600 euros en Europa.

Es decir, si no se equivoca, el modelo de 128 GB costaría unos 499 euros, y el de 256 GB unos 599 euros. Es posible que varíe un poco en función del país en el que se vendan, pero no mucho.

Google Pixel 10a Android Headlines El Androide Libre

Esto supondría una bajada de precio con respecto al modelo del año pasado, que empezó en los 549 euros. Con todo, dado que va a ser un móvil con muy pocas mejoras, quizás Google no quiera excederse en el coste, sobre todo por lo que está pasando con las memorias.

Es posible que la empresa esté intentando no cambiar mucho para mantener la cadena de producción en China sin modificaciones mientras crea las nuevas en Vietnam para sus modelos Pixel 11 que, en teoría, verían la luz a final de año.

Pixel 9a y Pixel 10a Android Headlines El Androide Libre

Como curiosidad, el modelo de 128 GB podría estar disponible en Obsidian (negro), Berry (rojizo), Lavender (lavanda) y Fog (gris). Sin embargo, Lupin afirma que la variante de 256 GB solo estará disponible en Obsidian.

Por último, se ha filtrado la que parece la primera imagen oficial del Pixel 10a, que deja claro que es extremadamente parecido al Pixel 9a. Si se confirma que mantienen la memoria y el sistema de cámaras, habrá que ver qué es lo que ha mejorado Google.

Se especula que el procesador será mejor, pero no es que los Tensor estén dando un resultado espectacular en los últimos años (aunque podría cambiar), aunque es cierto que para un gama media como este eso no será un problema.