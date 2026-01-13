El nuevo móvil barato de Samsung, el Galaxy A07, viene con pantalla de 120 Hz y una batería enorme

En España, el segmento de la telefonía móvil más valorado es el de la gama media, con móviles de entre 300 y 400 euros.

Sin embargo, hay muchos usuarios que buscan algo más básico, bien porque el precio es importante o porque saben que no necesitan las prestaciones que ofrecen esos modelos de gama media.

Ahí es donde entran los modelos de entrada, como el nuevo Samsung Galaxy A07 5G que la empresa coreana acaba de presentar. Costará, al cambio, entre 150 y 165 euros en Birmania, donde se ha presentado.

Samsung ha decidido apostar fuerte por la longevidad y la fluidez, integrando características que hasta hace muy poco eran exclusivas de la serie Galaxy S o de la gama media alta.

Este terminal no solo busca atraer a quienes necesitan un teléfono funcional para el día a día, sino también a aquellos usuarios jóvenes que demandan una experiencia multimedia de alta calidad sin tener que realizar un desembolso económico prohibitivo.

Samsung Galaxy A07 El Androide Libre

Uno de los pilares fundamentales de este nuevo modelo es su pantalla de 6.7 pulgadas, aunque no usa un panel OLED, sino uno con tecnología PLS LCD.

Aunque la resolución se mantiene en el estándar HD+ para optimizar el consumo energético, la verdadera joya de la corona es su tasa de refresco de 120 Hz.

Esta frecuencia permite que el desplazamiento por los menús, la navegación en redes sociales y la ejecución de videojuegos compatibles se perciban con una suavidad mayor de lo normal en la gama de entrada.

Además, el panel alcanza un brillo máximo de 800 nits, lo que asegura una visibilidad bastante decente incluso en exteriores bajo la luz del sol, algo que suele ser un punto débil en otros competidores de su mismo rango de precio.

Samsung Galaxy A07 El Androide Libre

En el apartado del diseño, Samsung ha mantenido una línea continuista pero refinada. El dispositivo utiliza el concepto Key Island, que eleva ligeramente el área de los botones laterales para mejorar la ergonomía y facilitar el acceso al sensor de huellas dactilares integrado en el botón de encendido.

Con unas dimensiones de 167.4 x 77.4 x 8.2 mm y un peso de 199 gramos, el teléfono se siente robusto y bien equilibrado en la mano.

Un detalle técnico muy relevante es la inclusión de la certificación IP54, lo que otorga al usuario la tranquilidad de contar con resistencia frente al polvo y a las salpicaduras accidentales de agua, elevando el estándar de durabilidad en la gama baja.

El Samsung Galaxy A07 5G usa el procesador MediaTek Dimensity 6300, un chipset fabricado en un proceso de 6 nanómetros que no solo habilita la conectividad 5G de alta velocidad, sino que gestiona de manera inteligente los recursos para evitar sobrecalentamientos.

Samsung Galaxy A07 El Androide Libre

El terminal llega con opciones de 4 GB o 6 GB de memoria RAM, acompañadas de un almacenamiento interno de 128 GB. Para los usuarios que tengan mucho contenido multimedia, la posibilidad de expandir la memoria mediante tarjetas microSD de hasta 2TB es un añadido que aporta una versatilidad rara vez vista en los tiempos actuales.

La fotografía también recibe atención con un sensor principal de 50 Mpx que aprovecha la apertura f/1.8 para captar más luz en condiciones complicadas. Este sensor está respaldado por una lente de profundidad de 2 Mpx encargada de mejorar el efecto de desenfoque en los retratos.La realidad es que se la podrían haber ahorrado.

Samsung Galaxy A07 El Androide Libre

Por su parte, la cámara frontal de 8 Mpx se sitúa en un notch tipo gota. Aunque no es un equipo diseñado para la fotografía profesional, cumple para el uso social y documental que la mayoría de los usuarios de este tipo de móviles requieren habitualmente.

La autonomía es, sin duda, otro de los grandes argumentos de venta. Samsung ha equipado este modelo con una batería masiva de 6,000 mAh.

Samsung Galaxy A07 El Androide Libre

Teniendo en cuenta la eficiencia del procesador Dimensity y la resolución de la pantalla, es muy probable que muchos usuarios alcancen los tres días de uso ligero o dos días completos de uso intensivo. El dispositivo soporta carga rápida de 25 W.

Por último, el compromiso con el software es lo que realmente diferencia a este teléfono de cualquier otro en su categoría. El Galaxy A07 5G se lanza con Android 16 y One UI 8.0, pero lo más sorprendente es la promesa de Samsung de ofrecer 6 años de actualizaciones de sistema operativo y 6 años de parches de seguridad.

Esto significa que un usuario que adquiera este teléfono hoy podrá seguir utilizando las últimas funciones de Android y estar protegido contra amenazas digitales hasta el año 2032, convirtiéndolo en una de las inversiones más inteligentes y sostenibles del mercado tecnológico actual.