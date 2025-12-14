Más de 600 euros en regalos y rebaja de precio, eso es lo que hace al HONOR Magic V5 irresistible si buscas un plegable

Las ventas de plegables en España, y en el resto de mercados, está mejorando poco a poco.

Esto está siendo así, sobre todo, por los plegables tipo libro, que en las últimas generaciones han dado un salto notable.

Los tipo concha también se están vendiendo bien, pero no han vivido una evolución tan rápida como sus hermanos mayores.

Pese a que el ejemplo que se pone siempre para hablar de esto es el plegable estrella de Samsung, el Galaxy Z Fold 7, hay otros modelos que se pueden comprar en España y que tienen, al menos, el mismo interés.

Uno de ellos es el HONOR Magic V5, un terminal que pudimos analizar hace unos meses y que nos dejó muy buena impresión.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Este smartphone tenía un diseño de primera categoría, unas cámaras muy decentes para ser un plegable y una batería de silicio carbono enorme. Y su grosor es surrealista, nada menos que 8,8 mm... cuando está cerrado. Uno de los más finos del mercado.

Se trata de un terminal perfecto para trabajar, para usar cerrado, para exprimir abierto con contenido multimedia o para editar fotos, dado que es compatible con el lápiz óptico de HONOR.

Oferta HONOR Magic V5 El Androide Libre

Pues ahora, a todos esos motivos, se le suma otro más: el precio. HONOR tiene rebajado su móvil estrella a 1.529,10 euros en su página web, aplicando un código que está en la propia página de compra.

Pero lo mejor es que, además de eso, incluye regalos valorados en más de 600 euros. En concreto los compradores se llevarán:

HONOR Pad 10 12.1" WIFI 8GB+256GB en color gris.

HONOR Pad 10 Smart Bluetooth Keyboard UK Layout.

HONOR CHOICE Pencil.

HONOR LCHSE Earbuds Clip Active en negro.

HONOR SuperCharge Power Adapter de 66 W.

De las pocas cosas que faltan en el pack de regalos podría estar la funda, pero es que resulta que viene de serie en la caja de venta del móvil.

Todos estos dispositivos y accesorios tienen un precio conjunto de 637,79 euros y la oferta estará disponible hasta el 8 de enero de 2026. Y, si queremos, podremos optar por la financiación en 12 meses sin intereses.

El envío se realiza en 24/48 horas en días laborables y, si al final no nos convence, podremos devolverlo sin problema en los primeros 14 días desde la compra.