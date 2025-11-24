Los nuevos Honor 500 y Honor 500 Pro estrenan baterías imposibles de 8.000 mAh

Tras mucho tiempo de espera por fin estamos viendo en España el lanzamiento de móviles con baterías enormes, como el OPPO Find X9 Pro con 7.500 mAh.

Estas capacidades, hasta hace poco reservadas a tablets y consolas portátiles, ahora ya se encuentran en algunos modelos.

Los últimos en sumarse a esta tendencia de las baterías de silicio carbono han sido los dos nuevos móviles de gama media de HONOR anunciados en China, los Honor 500 y Honor 500 Pro.

Aunque la presentación oficial de los nuevos dispositivos de HONOR ha tenido lugar recientemente en China, es de esperar que estos dos modelos lleguen a España, como hicieron sus antecesores.

Eso sí, no sabemos si mantendrán sus enormes baterías, porque marcas como OPPO lo están haciendo, pero otras como VIVO no.

Diseño llamativo

La serie Honor 500 llega con una estética elegante, disponible en cuatro colores inspirados en la naturaleza: Plateado, Aguamarina, Rosa y Negro.

Uno de los cambios más notables es el nuevo diseño del módulo de cámara trasero, denominado "Crystal Island" (Isla de Cristal), que optimiza el uso del espacio en un 10% respecto a la generación anterior.

Resistencia al agua del HONOR 500 El Androide Libre

A pesar de albergar componentes internos avanzados, el cuerpo del dispositivo sorprende con un grosor de tan solo 7,75 mm.

Además, la durabilidad está garantizada con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, lo que les otorga una resistencia superior al polvo, al agua e incluso a chorros de alta presión y temperatura.

HONOR 500 Pro El Androide Libre

En el frontal, ambos modelos montan un panel OLED de 6,7 pulgadas FHD+ con una tasa de refresco de 120Hz, capaz de alcanzar un brillo pico HDR de hasta 6000 nits.

La tecnología de atenuación PWM de alta frecuencia a 3840Hz cuida la salud visual de los usuarios, minimizando la fatiga ocular durante usos prolongados. Es un panel similar al del HONOR Magic 8 Pro.

Autonomía sin rival

El corazón de estos terminales es otro de sus puntos fuertes. El modelo estándar, el HONOR 500, estrena el procesador Snapdragon 8s Gen 4, mientras que el modelo Pro da el salto al Snapdragon 8 Elite.

Ambos chips están diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional, apoyados por el exclusivo motor "Honor Phantom Engine".

HONOR 500 El Androide Libre

Este sistema asegura una estabilidad enorme en videojuegos exigentes, prometiendo mantener 120 fotogramas por segundo en títulos MOBA populares con una tasa de inestabilidad prácticamente nula.

La memoria tiene variantes de 256, 512 GB y 1 TB. La RAM varía entre los 12 GB y los 16 GB. Sin embargo, la característica que probablemente atraerá más miradas es su batería.

8.000 mAh en un móvil El Androide Libre

HONOR ha logrado integrar una celda de 8.000 mAh en un chasis de menos de 8 milímetros, una proeza de ingeniería que garantiza días de uso.

El sistema de carga no se queda atrás, con soporte para carga rápida por cable de 80 W. El modelo Pro añade además carga inalámbrica de 50 W y carga inversa.

200 Mpx

El apartado fotográfico está liderado por un sensor principal de 200 Mpx con un tamaño de 1/1,4 pulgadas, catalogado como el más grande de su clase. Esto permite capturas con un nivel de detalle asombroso y un rendimiento superior en baja luz.

A este sensor se le suma un ultra gran angular de 12 Mpx con función macro. El HONOR 500 Pro se distingue por incluir un teleobjetivo de 50 Mpx con zoom óptico 3X.

Cámara del HONOR 500 El Androide Libre

Por su parte, en el frontal tenemos una cámara de 50 Mpx capaz de grabar vídeo 4K.

Precios y disponibilidad

Los dispositivos ya están disponibles para reserva en China y saldrán a la venta a finales de noviembre. Los precios comienzan en 2.699 yuanes (unos 360 euros al cambio) para el modelo base y alcanzan los 4.799 yuanes (unos 640 euros) para la versión más completa del Pro con 1 TB.

Habrá que esperar confirmación oficial de la marca para conocer las fechas exactas de su llegada al mercado global y su precio definitivo en Europa.