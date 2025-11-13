El mejor móvil que puedes comprar ahora mismo en España sin gastar mucho es este Pixel 7a por menos de 171 euros

En España Samsung y Xiaomi siguen siendo los líderes de ventas pero, poco a poco, Google está consiguiendo hacerse un hueco, sobre todo por sus modelos de gama media, los Pixel 7a.

Actualmente esa familia está liderada por el Pixel 9a, un terminal muy redondo, y muy similar a su antecesor. Pero ambos están en el entorno de los 300 a 500 euros.

Sin embargo, el Google Pixel 7a, un dispositivo lanzado para competir en el segmento medio hace algo más de dos años, se puede ya comprar por menos de 171 euros en tiendas como Aliexpress.

El Google Pixel 7a ha demostrado ser un móvil de gama media muy competente gracias a su procesador, un chipset que también se usó en el Pixel 7 y el 7 Pro.

En un rango de precio inferior a 200 euros, encontrar un hardware de este calibre es casi imposible.

Pero si hay una característica por la que Google es universalmente aclamada, es por su fotografía, y el Pixel 7a no es una excepción.

El terminal incorpora una excelente cámara principal de 64 Mpx que, gracias al software de procesamiento de imágenes de Google (con fotografía computacional), consigue resultados que, en muchas ocasiones, superan a terminales que triplican su coste.

Pixel 7a Álvarez del Vayo El Androide Libre

El Pixel 7a ofrece colores naturales, un modo nocturno espectacular y funciones de edición mágicas como el Borrador Mágico (Magic Eraser).

En la inmensa mayoría de los dispositivos que se encuentran por debajo de los 300 euros, la primera característica de lujo en desaparecer es la carga inalámbrica.

Por eso, el hecho de que el Pixel 7a la incluya es un verdadero punto a su favor, una muestra de que Google no escatimó en ofrecer una experiencia premium en un paquete más asequible.

Este detalle añade una comodidad que el usuario valora día a día, permitiéndole cargar el teléfono simplemente posándolo sobre una base, algo totalmente atípico en este rango de precio.

Pixel 7a Chema Flores Omicrono

Es un hecho que la marca Pixel no es una marca especialmente conocida en España, dominada históricamente por gigantes como Samsung, Xiaomi y Apple.

Sin embargo, su presencia en el mercado nacional ha ido ganando poco a poco cuota de mercado. Este crecimiento silencioso se basa en el boca a boca y en la satisfacción de los usuarios que buscan una experiencia Android limpia, sin bloatware y con actualizaciones de software inmediatas directamente desde Google.

Esta oferta del Pixel 7a es una gran oportunidad de compra. Este móvil combina el mejor software de Google, una cámara de nivel insignia y características premium como la carga inalámbrica, todo al precio de un móvil de entrada. Es la definición de la compra maestra.