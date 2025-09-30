Nuevas filtraciones de los Galaxy S26 nos traen buenas y malas noticias, por el procesador y las cámaras

Montaje de un Samsung con el nuevo procesador El Androide Libre

Samsung es una de las marcas que más vende en España, y por eso el lanzamiento de sus buques insignia suele ser muy esperado.

Los Galaxy S26 Series se espera que se anuncien a principios de 2026, posiblemente en enero, y de hecho ya hay componentes que han entrado en fase de fabricación masiva.

Uno de ellos es el procesador que, si los rumores se confirman, será uno de los elementos clave de esta generación, porque en otros apartados no habrá mucha diferencia.

Procesador de 2 nm

Samsung ya ha puesto en marcha la maquinaria para su futura generación de smartphones. Según algunos reportes de la prensa coreana, la compañía ha iniciado la producción en masa de su nuevo procesador.

Se trata del Exynos 2600, que se perfila como el corazón de la futura serie Galaxy S26. Este movimiento estratégico confirma la apuesta de Samsung por sus propios componentes, algo que no siempre ha sido así.

Montaje dle futuro procesador de Samsung, el Exynos 2600

El Exynos 2600 no es una simple actualización dado que representa un salto tecnológico significativo al ser el primer chip de la compañía fabricado con un proceso de 2 nanómetros (SF2).

Esta nueva arquitectura promete una mejora de rendimiento del 12% y un aumento de la eficiencia energética del 25% en comparación con la generación anterior de 3 nm.

En su interior, el procesador integra los nuevos núcleos de CPU Arm C1 y una GPU desarrollada con la arquitectura RDNA de AMD, una combinación diseñada para competir directamente con los chips más potentes del mercado.

Sin embargo, Samsung mantendrá su estrategia dual en la distribución. Según los informes, el Exynos 2600 se reservará para el modelo base del Galaxy S26 Pro en regiones específicas como Europa y Corea del Sur.

El resto de los mercados, incluyendo China y América del Norte, recibirán una versión equipada con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

Asimismo, se espera que los modelos superiores de la gama, como el Galaxy S26 Edge y el S26 Ultra, utilicen el chip de Qualcomm de manera global.

Cámaras muy similares

Otra reciente filtración de medios coreanos sobre la serie Galaxy S26 nos hace pensar que el apartado fotográfico no será una de las revoluciones de esta generación.

Parece que Samsung podría optar por mantener en gran medida las mismas especificaciones de cámara que generaciones anteriores, una decisión que muchos cuestionan.

En principio, el modelo base del Galaxy S26 no presentaría novedades en su hardware fotográfico, heredando los mismos componentes de las series S23, S24 y S25.

Es decir, una cámara principal de 50 Mpx, un ultra gran angular de 12 Mpx, un teleobjetivo 3x de 10 Mpx y una cámara frontal de 12 Mpx. Exactamente lo visto en el Samsung Galaxy S25 FE.

Samsung Galaxy S25 FE

Por su parte, el Galaxy S26 Ultra también seguiría los pasos de su predecesor, el S25 Ultra, manteniendo un sensor principal de 200 Mpx, un ultra gran angular de 50 Mpx, un teleobjetivo 3x de 10 Mpx y un zoom 5x de 50 Mpx.

La única mejora notable que se vislumbra en el horizonte sería para el modelo intermedio, el Galaxy S26 Edge, si finalmente se llama así.

Su ultra gran angular podría dar un salto significativo de 12 Mpx a 50 Mpx, seguramente usando el mismo que actualmente tiene la gama Ultra.

Aunque las mejoras de software y pequeños ajustes en los componentes siempre son una posibilidad, la aparente falta de innovación en el hardware principal podría dejar a Samsung en una posición vulnerable frente a competidores directos.