Así son los nuevos Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro con doble pantalla, el mejor procesador y baterías de infarto

Sólo un día después de haber presentado en España los Xiaomi 15T Series la compañía ha anunciado en China los Xiaomi 17 Series. Sí, se salta toda una generación para pelear con los iPhone.

Poco después de que Apple presentara sus iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max, junto con el iPhone Air, Xiaomi ha decidido ponerse a la par. Literalmente.

No sólo ha saltado los Xiaomi 16 para usar la misma cifra que los de Cupertino, sino que también ha copiado sus nombres. Se han presentado los Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max.

La principal novedad radica en una segunda pantalla en la zona trasera, algo que incluyen sólo los dos modelos Pro, y que recuerda a lo que vimos en el Xiaomi 11 Ultra.

Pero ahora esta pantalla es mucho mayor, y se ha pensado para ser usada de la misma forma en la que usaríamos la pantalla externa de un móvil plegable tipo concha.

Magic Back Screen

Esta pantalla extra, denominada Magic Back Screen, permite ver la hora, consultar algunas notificaciones o usarse como visor para la cámara trasera.

Pero no sólo eso, sino que será posible usarla para jugar si compramos una funda que la empresa ha presentado en el mismo evento.

Magic Back Screen El Androide Libre

Está claro que es una apuesta por la diferenciación de Xiaomi, pero no sabemos si quedará en algo curioso de una generación o tendrá el éxito suficiente como para que se convierta en la seña de identidad de los mejores móviles de la marca.

Potencia desatada

Esta familia de móviles se ha convertido en la primera en usar el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un procesador que ha sido anunciado hace horas por Qualcomm en Hawaii, donde hemos podido comprobar de primera mano su rendimiento.

Este procesador es excepcionalmente potente, e incluso promete superar al mejor chip de Apple, el que usan los iPhone Pro y el iPhone Air.

Otro aspecto a destacar es el de la autonomía. Las baterías prometen, gracias a una nueva tecnología usada por Xiaomi que permite almacenar más energía.

Xiaomi 17 El Androide Libre

La capacidad es de 7.000 mAh en el Xiaomi 17, 6.300 mAh en el Xiaomi 17 Pro y 7.500 mAh para el Xiaomi 17 Pro Max. Y todos cargan muy rápido con cualquier cargador.

Cámaras de 50 Mpx

El apartado fotográfico también es de impresión, porque Xiaomi ha apostado casi exclusivamente por sensores de 50 Mpx. Par empezar, los tres modelos usan uno de este tipo como cámara delantera.

Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max El Androide Libre

También tienen un sensor principal de 50 Mpx, junto con un ultra gran angular que usa la misma resolución. Hasta el sensor de zoom óptico es de 50 Mpx, con la única diferencia de que el 17 Pro y 17 Pro Max tienen 5 aumentos ópticos y el Xiaomi 17 3,2 aumentos.

Las pantallas del Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Pro son iguales, de 6,3 pulgadas de diagonal, resolución de 2.656 x 1.220 px, tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 3.500 nits. La del Xiaomi 17 Pro Max sube a las 6,9 pulgadas y resolución 2.608 x 1.600 px.

Precios

Los precios de estos móviles varían en función del modelo, la RAM y el almacenamiento interno. Cuando lleguen a Europa es de esperar que muchos superen los 1.000 euros.

Xiaomi 17 12 GB 256 GB 4.499 yuanes ~540 € Xiaomi 17 12 GB 512 GB 4.799 yuanes ~575 € Xiaomi 17 16 GB 512 GB 4.999 yuanes ~600 € Xiaomi 17 Pro 12 GB 256 GB 4.999 yuanes ~600 € Xiaomi 17 Pro 12 GB 512 GB 5.299 yuanes ~635 € Xiaomi 17 Pro 16 GB 512 GB 5.599 yuanes ~670 € Xiaomi 17 Pro 16 GB 1 TB 5.999 yuanes ~720 € Xiaomi 17 Pro Max 12 GB 512 GB 5.999 yuanes ~720 € Xiaomi 17 Pro Max 16 GB 512 GB 6.299 yuanes ~755 € Xiaomi 17 Pro Max 16 GB 1 TB 6.999 yuanes ~840 €

Los tres modelos llegarán con Android 16 de serie y HyperOS 3 como interfaz, como era de esperar, aunque las funciones no serán las mismas que en Europa.

Cámara del Xiaomi 17 Pro Max El Androide Libre

Por ejemplo, la integración con los dispositivos Apple que están desarrollando Vivo, OPPO y Xiaomi, no suele llegar a los mercados occidentales. También mantienen la resistencia al agua IP68 y funciones como el sensor de huellas en pantalla.