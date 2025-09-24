Con los Xiaomi 17 Series la empresa presenta una nueva carga a 100 W que esperemos que el resto de fabricantes copie

Acaba de terminar el evento de presentación de Xiaomi en Munich donde se han anunciado los Xiaomi 15T Series además de muchos otros productos y ya tenemos novedades del próximo terminal de la empresa.

Los Xiaomi 17 Series (la empresa se ha saltado la serie 16) se van a presentar en breve, el día 25 de septiembre, y llegan con algunas innovaciones que no van a pasar desapercibidas.

A horas de la propia presentación, la propia empresa ha confirmado que algunos de estos móviles contarán con carga por cable de 100 W. Pero la novedad es qué tipo de cargador han usado.

Hay móviles de Xiaomi que incluso son capaces de cargar más rápido. En España hemos visto varios modelos que usan cargadores de 120 W.

La cuestión es que esos cargadores tienen sistemas propietarios, como les pasa a OPPO, Vivo o Oneplus, por poner otros ejemplos.

Carga 100 W PD PPS El Androide Libre

Eso hace que para lograr la velocidad de carga máxima y una curva de carga adecuada, se requiera usar un cargador concreto.

Con los Xiaomi 17 no sería necesario dado que la empresa habría creado un sistema de carga de 100 W compatible con el protocolo USB PD PSS.

De esta manera, cualquier cargador compatible con esa tecnología, aunque no sea de Xiaomi, podrá cargar los nuevos móviles a 100 W, una velocidad que cambia la manera en la que nos relacionamos con los móviles, porque tardamos pocos minutos en llenar la batería.

En el caso de los Xiaomi 17 tardaremos 40 minutos, pero es porque utilizarán baterías de una capacidad pocas veces vista.

Se ha filtrado que el Xiaomi 17 tendrá una batería de 7.000 mAh, el Xiaomi 17 Pro una de 6.300 mAh y el Xiaomi 17 Pro Max una de 7.500 mAh. Según esas filtraciones sólo estos dos últimos modelos cargarán a 100 W.

Es de esperar que, al menos en Europa, estos móviles vengan sin cargador, lo cual es normal por la reglamentación comunitaria.

Así, se agradece poder optar por un cargador de un fabricante concreto, el que se elija, para cargar los nuevos modelos. Ojalá otras marcas adopten la misma estrategia.

Esta sería la manera correcta de poder usar las velocidades máximas sin tener que comprar un cargador concreto de cada marca a medida que cambiamos de móvil.