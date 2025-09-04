El nuevo móvil barato de Xiaomi tiene una gran batería, 120 Hz de tasa de refresco y protección contra el polvo

En España Xiaomi es una de las marcas que más vende, junto con Samsung y, en cierta medida, Apple. Y lo hace con modelos de gama media, como los Redmi Note.

Pero también hay terminales de gama de entrada, perfectos para los que valoran, sobre todo, el aspecto económico de la compra de un móvil.

Entre los modelos más baratos están los Redmi C y los Redmi A, terminales que van mejorando poco a poco y que empiezan a traer algunas especificaciones de modelos de gama media.

Un buen ejemplo es el Redmi 15C que ha sido recientemente anunciado y ya se puede comprar en España. Se trata de un terminal que no presume de una potencia exorbitante o de una cámara de primera división, pero que destaca.

Su precio parte de los 129,99 euros en oferta para el modelo con 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna y 149,99 euros para el modelo con la misma RAM pero con 256 GB de almacenamiento.

Redmi 15C El Androide Libre

Lo hace para empezar por su batería de 6.000 mAh, mucho mayor que la de la mayoría de móviles del mercado. Y esto es raro, porque en el viejo continente las baterías no suelen sobrepasar los 5.000 mAh por una razón.

La carga rápida es de nada menos que 33 W, mayor que la de cualquier móvil de Apple o Google y que la de algunos modelos Samsung como su fastuoso nuevo plegable.

Redmi 15C El Androide Libre

El otro motivo por el que destaca es porque su pantalla tiene una tasa de refresco de 120 Hz, algo que aún no usan los iPhone más económicos, aunque eso podría cambiar este año.

Eso sí, hablamos de un panel que tiene 6,9 pulgadas de diagonal y una resolución baja, HD+, de 1.600 x 720 px. La parte positiva es que esa resolución y esa batería podrían dar una autonomía de impresión.

Dispone de un sensor de huellas en el lateral, no bajo la pantalla, y cuenta con un procesador Helio G81 y hasta 8 GB de RAM y hasta 256 GB de memoria interna, aunque en España se vende sólo el modelo de 4 GB de RAM

La cámara delantera es de 8 Mpx y la trasera principal de 50 Mpx. Hay una segunda en esta localización, pero no se especifica la resolución, por lo que no será un sensor especialmente útil.

Redmi 15C El Androide Libre

Llama la atención que tenga IP64, una resistencia bastante elevada al polvo aunque no a los líquidos, aunque en un móvil que no es plegable es más fácil esto que lo contrario.

Y como buen gama de entrada, mantiene el jack de auriculares, la ranura para microSD o la radio FM, prestaciones que algunos consumidores siguen valorando.