La oferta del mejor móvil de Samsung en Carrefour: menos de mil euros justo antes de la presentación de los iPhone

Samsung es uno de los principales fabricantes de móviles Android que existen en el mercado de España. La compañía suele ser cada año una de las tres más vendidas ya no solo en España sino en todo el mundo.

No es para menos, puesto que desde hace años lanzan algunos de los mejores móviles de gama alta y de los más diferentes o innovadores.

Los Samsung Galaxy Z Flip 7 y Samsung Galaxy Z Fold 7 que la compañía presentó el mes pasado son una buena prueba de ello, pero lo cierto es que uno de los smartphones que más miradas atrae cada año es el Samsung Galaxy S.

Este año el Samsung Galaxy S 25 Ultra ha destacado como siempre por su genial apartado fotográfico, pero también por su renovación en el diseño.

Ahora, Carrefour está vendiendo este increíble móvil por un precio de 984 euros, siendo una de las mejores oportunidades del año para comprarlo.

Más allá de los móviles plegables, este dispositivo es el mejor y más caro de todo el catálogo de la compañía coreana y desde luego es el modelo que más mima en cuanto a actualizaciones y funcionalidades.

Cuenta con una pantalla de 6,9 pulgadas a resolución 2K en la que ver cualquier tipo de contenido es una gran experiencia, ya se trate de una película, una serie o incluso imágenes de la propia cámara de fotos.

Su procesador es el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, el mejor del año y el que ha integrado una parte de la gama alta. No se le resiste absolutamente ningún juego ni app, el rendimiento es un auténtico filón de este modelo.

Cuenta con una cuádruple cámara trasera, de la que destacan su sensor principal de 200 Mpx y su zoom de 50 Mpx, que es ideal para ir de viaje y que no se escape ni un solo detalle de todas las cosas a las que se les quiere hacer foto.

Además, igual que hacen ahora gran parte de las marcas de móviles Android cuenta con algunas funciones de inteligencia artificial gracias a las cuales es posible sacarle mucho partido.

Por ejemplo, cuenta con un traductor con IA, o un refinador de texto que hará que escribir un largo texto en cualquier tono sea más sencillo.