Esta es mi rutina fotográfica definitiva cuando voy de vacaciones: capturar, almacenar, editar y compartir

En pocos momentos del año se hacen más fotos que estando de vacaciones. Y en España el período estival es el que concentra más días libres, no sólo para los estudiantes, sino también para los trabajadores.

Pero si no tenemos cuidado acabaremos con cientos de fotos que no volveremos a mirar, que nadie verá y, como nos descuidemos, que sólo servirán para restar espacio en nuestra cuenta de Google Fotos o la app de almacenamiento online que usemos.

Con todo, no se trata de establecer un plan de trabajo rígido sólo por hacer fotos y vídeos en nuestras semanas de descanso, pero sí de tener en cuenta ciertas cosas, que nos llevarán pocos minutos, y de las que nos alegraremos luego.

Hemos agrupado estas acciones en cuatro secciones, que son las que personalmente utilizo, aunque algunas podrían obviar algunas como las de Editar o Compartir en función de las preferencias de cada uno.

Por supuesto, esto es aplicable independientemente del tipo de móviles que usemos, del servicio de alojamiento en la nube que tengamos (si tenemos) o de cómo compartamos las fotos.

Capturar

La parte más básica de la fotografía consiste en capturar las imágenes. Esto parece algo baladí pero hay ciertas cosas a considerar, como la aplicación con la que se toma.

Aunque vayamos a subirla luego a una red social, siempre es mejor hacer la foto con la app del teléfono, que es la que es capaz de exprimir mejor los sensores. Y luego, si queremos, la subimos a otras aplicaciones.

Xiaomi 12T Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aunque ya no haya ningún tipo de limitación a la cantidad de fotos que podemos hacer, es absurdo hacer 10 tomas de un mismo lugar y guardarlas todas. Lo mejor es pensar un poco qué queremos, hacer la imagen y, si lo consideramos oportuno, tomar alguna que otra toma más.

Pero en los retratos de grupo es al contrario, porque es mejor hacer ráfagas por si alguno sale con los ojos cerrados. Algunos móviles actuales incluso permiten combinar las caras de diversas tomas para hacer una imagen final en la que todos aparezcan bien.

Otras consideraciones son las de no hacer fotos a contraluz, encuadrar lo mejor posible con un fondo agradable, usar el desenfoque ya sea en la captura o en la edición, etc.

Almacenar

Guardar cientos de fotos actualmente no es un problema porque los móviles cuentan con cientos de GB de espacio. Pero tarde o temprano esa capacidad será insuficiente. Es por eso que es buena idea guardar las fotos en otro sitio.

Lo mejor es tener un sistema duplicado, de fotos en un dispositivo físico, como un disco duro, y fotos en la nube. La idea es replicarlas para que si se pierde o daña un sistema no lo perdamos todo.

Además, es buena idea borrar las fotos que hemos hecho cada día y que no nos convencen, o están repetidas. Son cinco o diez minutos por la noche que seguro que no nos implica ningún trastorno, y menos en vacaciones.

Un móvil y un disco uro externo Álvarez del Vayo El Androide Libre

La alternativa es organizar cientos de imágenes al volver al trabajo, y en ese momento seguro que sí nos da más pereza y, además, tenemos menos oportunidades. Para la vuelta sólo deberíamos dejar el volcar las fotos que hemos guardado en un disco duro y ya está.

Editar

La edición de fotos se puede hacer de muchas formas. Lo normal es utilizar las opciones que tienen aplicaciones como la propia Galería del móvil o Google Fotos, que ahora ha mejorado la manera de editar vídeos.

Mención especial hay que hacer a la opción de eliminar objetos y personas que integran las suites de inteligencia artificial de varias marcas, como Google o Apple. Pero es la de Samsung la que más destaca.

Ya hablamos sobre ella y cómo la exprimí al máximo en un viaje a Estambul. Y, desde entonces, es raro el viaje que hago y no edito alguna foto con esta herramienta que, además, está en la mayoría de móviles de la empresa de manera gratuita.

Imagen original (izda) : Imagen editada con IA (dcha) Álvarez del Vayo El Androide Libre Álvarez del Vayo El Androide Libre

Otras opciones de edición son las que plantean aplicaciones más profesionales, como Snapseed si no quieres pagar por funciones extra ni suscripciones, o las que tiene la suite de Adobe si no nos importa gastar algo de dinero.

Compartir

A la hora de enviar nuestras fotos a amigos y familiares, o simplemente ponerlas en redes sociales, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta.

Si nuestros perfiles en redes son públicos, lo mejor es no subirlas en el momento, sino cuando hayamos llegado a casa. De esa manera los ladrones no sabrán que estamos fuera del domicilio.

Conozco algún caso de perfiles con decenas de miles de seguidores a los que les han entrado a robar aprovechando que sabían que no estaban en casa porque básicamente retransmitían su vida en tiempo real.

Google Fotos es la mejor herramienta que tienes para tus imágenes Jacinto Araque El Androide Libre

Por otro lado, si lo que queremos es enviar las fotos a ciertos contactos, la mejor manera es hacerlo mediante algún servicio que no comprima las imágenes, o que lo haga al mínimo.

Una opción muy cómoda es crear un álbum compartido en Google Fotos, ya que en España es una aplicación que usa prácticamente todo el mundo. Si no, se pueden crear carpetas en servicios como Dropbox o OneDrive.

En el caso de que se vaya a usar WhatsApp, mayormente por comodidad, al menos hay que saber que tenemos que enviarlas en HD, para que la compresión no arruine las imágenes y los vídeos, al menos si los queremos guardar. Si es solo para verlos en el momento puede servir.