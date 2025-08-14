Todos los detalles del móvil plegable más llamativo del mercado: cámara de 200 Mpx y una gran batería

Son bastantes las marcas que ya están apostando por lanzar al mercado en España smartphones plegables de diferentes tipos.

Algunas, como Huawei, incluso han sorprendido en su país natal con su móvil plegable triple, el Mate XT, que pronto podríamos ver en otras marcas.

Honor también cuenta con sus propios modelos en el mercado, y ahora se encuentra cerca de lanzar un nuevo smartphone plegable de tipo concha, que sería el Honor Magic V Flip 2, la segunda generación.

La presentación del dispositivo se espera para el próximo día 21 de agosto en China, pero ya se han dado a conocer algunos datos del móvil.

Si bien ya se habían visto algunos detalles de su comentado diseño, que habría sido creado junto al popular diseñador Jimmy Choo, ahora han salido a la luz algunos de los datos de su hardware, y lo cierto es que apunta bastante bien.

El dispositivo contaría con un panel OLED de 6,82 pulgadas a una resolución de 2.868 x 1.232 píxeles, lo que aseguraría un gran nivel de detalle que, sumado a su tasa de refresco de 120 Hz, permitiría también tener una gran experiencia en juegos.

Contaría también con una pantalla externa de 4 pulgadas a resolución de 1.200 x 1.092 píxeles, que también funcionaría a 120 Hz y que sería la encargada de mostrar la hora e incluso abrir apps para que el usuario no tenga que desplegar el móvil por completo.

El apartado fotográfico del Honor Magic V Flip 2 sería también de lo más interesante, con una cámara principal de 200 Mpx y una cámara ultra gran angular de 50 Mpx que serían ideales para los aficionados a la fotografía. Además, tendría una cámara selfie de otros 50 Mpx.

El procesador elegido por Honor sería el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, que aseguraría un gran nivel de potencia que le permitiría llevar a cabo cualquier tarea, desde jugar hasta mover archivos pesados.

Por último, su batería alcanzaría los 5.500 mAh, una cantidad bastante buena y que podría colocarlo por encima de otros móviles plegables del mismo tipo. Su carga rápida llegaría a los 80 W.