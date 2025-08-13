Samsung sorprende con un lanzamiento insólito en OneUI 8: nuevos tonos de llamada ya disponibles en los móviles de la marca

Tras dejar atrás dos de sus lanzamientos más importantes del año, como son los Galaxy Z Flip 7 y Galaxy Z Fold 7, así como la serie Galaxy S25 de principios de año, Samsung está centrada ahora en la implementación de la nueva versión de su capa de personalización en España.

La compañía surcoreana cuenta con algunos de los mejores smartphones del mercado, y lo cierto es que esto no solo se debe a su hardware, sino también al buen software con el que cuenta la compañía, tanto en teléfonos como en otros dispositivos.

One UI 8 es su capa de personalización actual y más reciente, pero es cierto que no todos los dispositivos de la marca se han actualizado ya, sino que, por el momento, solo ha llegado a los modelos más recientes y de más alta gama.

Esta nueva versión de la capa trae cambios visibles, como el rediseño de varios apartados de la interfaz o los nuevos accesos para la Now Bar, pero también otros cambios menos perceptibles, como la imposibilidad de desbloquear el bootloader de los móviles de la marca.

De la misma forma, ahora Samsung ha anunciado una de las implementaciones que quizá menos esperábamos ver ahora mismo: un surtido de nuevos tonos de llamada que ya llegan a los dispositivos de la marca.

"Inspired by Nature", o inspirado por la naturaleza, en español, es uno de los nuevos mantras de la compañía en cuanto al sonido de sus dispositivos, que es una parte más importante de lo que parece.

Por ello, Samsung ha decidido renovar el sonido de sus dispositivos, con nuevos audios de respuesta táctil inspirados en sonidos naturales, como el de piedras cayendo al suelo.

También se han introducido cuatro nuevos tonos de llamada, inspirados en "Las Cuatro Estaciones", la conocida obra de Vivaldi, y además, ha sido específicamente grabada para este fin.

Ha contado con la participación de Byeong Joon Hwang, ganador de un premio Grammy; Dami Kim, profesora y violinista de la Universidad Nacional de Seúl, y el conjunto clásico Collegium Musicum Seoul.

Estos nuevos tonos de llamada se pueden encontrar en los ajustes de sonido, y lo cierto es que son un soplo de aire fresco que, como sucede cada año, le da más opciones a los usuarios de elegir.