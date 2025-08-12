Este es el nuevo móvil realme que llega a España: batería para dos días y resistencia militar por menos de 120 euros
El nuevo realme Note 70T ya es oficial en España, y llega con una pantalla considerable y un precio muy ajustado, ideal para quien no quiera gastar.
Los smartphones baratos cada vez cuentan con más cosas que ofrecer a los usuarios en España, y eso es una gran noticia, especialmente para todas aquellas personas que buscan gastarse el mínimo dinero posible cada vez que cambian de móvil.
Al fin y al cabo, ahora mismo prácticamente cualquier smartphone puede cumplir con ciertas funciones básicas, como hacer llamadas, descargar aplicaciones de mensajería o tener acceso a las redes sociales.
En este sentido, hay un gran número de dispositivos que pueden servir a la perfección para estos fines y cuyo precio es bastante bajo, y de hecho, realme acaba de presentar un móvil que se ajusta a la perfección a esta descripción.
Se trata del realme Note 70T, un dispositivo modesto, pero que promete ofrecer todo lo que se le pide a un móvil que parte desde los 109,99 euros, empezando por su apartado de resistencia.
Este llama bastante la atención, puesto que no todos los móviles tienen estas características, como su resistencia al agua y al polvo o su certificado de resistencia militar MIL-STD-810H contra golpes y temperaturas extremas. Eso sí, parece que aún no cuenta con Android 16.
Se trata de un móvil que no va a presentar problemas en cuanto a durabilidad y que tiene una pantalla de 6,74 pulgadas, un tamaño que vale de sobra para ver películas y series con la máxima comodidad.
Esta cuenta con resolución HD+ y una tasa de refresco de 90 Hz que hará que se vea con cierta fluidez a la hora de jugar. Para esto utilizará su chip Unisoc T7250 acompañado de 4 GB de memoria RAM, una cantidad básica, pero suficiente para tareas sencillas.
El dispositivo llega en color negro y dorado, y en versiones de 128 o 256 GB de almacenamiento, con un precio de 109,99 o 119,99 euros, respectivamente, y ya está disponible para su compra.
Su batería, que es uno de sus mejores puntos sin duda, cuenta con una capacidad de 6.000 mAh, que asegura podrá aguantar al menos un día y medio de autonomía sin apenas esfuerzo.
Se trata de un dispositivo que puede ser de lo más recomendable para aquellas personas que no se quieren gastar mucho dinero y que no le ven un uso intensivo al smartphone durante el día, y lo mejor es que aguantará golpes y caídas gracias a su buena resistencia